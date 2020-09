Dejó los ''lujos'' en Mérida, para volver con su madre biológica

VALLADOLID.- María Elena Jacobo Cocom, de 19 años, regresó al seno materno del que estuvo separada durante 13 años; pues su madre Basilia Cocom Pat sus vecinos la acusaron de alcoholismo y desatención de dos menores de edad que quedaron a cargo de Profemefa.

María Elena y su hermano Moreno Jacobo tenían seis y cinco años, respectivamente; cuando la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia intervino en una denuncia vecinal, en la que su madre fue señalada de alcohólica. Su padre había muerto dos meses atrás, cuando les tocó alejarse de su madre.

Aunque Basilia entró en rehabilitación y juntó los documentos para iniciar los trámites para recuperar a sus hijos; los años pasaron hasta que estos niños se convirtieron en adolescentes en la casa "Amor y Vida". Ahí fueron separados y adoptados por familias de Mérida.

De nada sirvieron los papeles que demostraban su sobriedad y los ruegos de Basilia para recuperar a sus hijos; quienes mientras tanto encontraron en sus nuevas familias cobijo y una oportunidad de estudiar.

De regreso a casa de su madre

Si bien Maria Elena recibió la oportunidad de estudiar en una escuela privada de Mérida, al cumplir 19 años decidió regresar con su madre a su humilde casa, que cuenta con todos los servicios gracias a que un empresario la ayudó a salir adelante.

Si bien agradece a su familia adoptiva por ayudarla en sus estudios, la joven asegura que todo este tiempo extrañó a su madre y deseaba volver con ella, a pesar de que ahora -a pesar de ser su deseo- se encuentra en una situación precaria para continuar sus estudios.

La casa de su madre no cuenta con servicio de Internet para que ella pueda terminar el bachillerato en línea. No obstante, eso no la detiene en su sueño de convertirse en Bióloga Marina.

A pesar de esta situación, Basilia dice haber recuperado la mitad de su corazón y espera que en algún momento su hijo menor decida regresar con ella cuando cumpla la mayoría de edad.