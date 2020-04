Demanda de universitarios

Condonación o descuento por la contingencia

VALLADOLID.— El tema del pago de colegiaturas en escuelas de carácter privado es un asunto sobre el que hasta ahora no se emite información al respecto, al menos conocer si los dueños y administradores de los planteles estarían en la disponibilidad de otorgar algún tipo de descuentos o condonaciones a su población estudiantil.

Hasta ahora solo la Universidad Modelo, según los propios estudiantes, ha ofrecido realizar un descuento del 20% en lo que corresponde a la colegiatura del mes de abril, en cuanto reinicien las clases, que según las autoridades sería a finales de mayo y el 1 de junio, aunque aún no se sabe con certeza la fecha de reingreso.

En este contexto, los 638 estudiantes, de la Universidad de Valladolid Yucatán (UVY), que conforman todas las carreras que se imparten en el lugar, han solicitado por medio de un escrito dirigido al rector Marcelino Aguilar Aguilar, un descuento de 40 o 50% en la colegiatura del presente mes.

Además, los estudiantes piden la devolución de un dinero que ya habían aportado para una jornada académica, y la cancelación de la misma, ya que según exponen ese proyecto no es prioritario ahora ni después de la contingencia, además de que requieren de los recursos que ya habían desembolsado.

La semana pasada publicamos sobre la preocupación de los padres de familia de las escuelas universitarias privadas, pues consideraron que no tienen dinero para pagar la mensualidad de la colegiatura de sus hijos, pues muchos de ellos no están trabajando a consecuencia del Covid-19.

Una gran parte de los padres de familia son de Quintana Roo, en donde sus respectivos trabajos está ligado de alguna manera al sector turístico, de modo que al no haber visitantes, ellos tampoco pueden obtener recursos.

Los estudiantes de la UVY, exponen en sus redes sociales que desde hace varios días enviaron un escrito al rector Aguilar Aguilar, en donde exponen sus necesidades, y explican que sus tutores no cuentan con los recursos para pagar la mensualidad.

En el escrito piden que se les haga un descuento de hasta un 50% en el pago del mes de abril, así como también la devolución del dinero que ya pagaron por la jornada académica que estaba en organización, cuyo monto no precisan, ya que ese plan no es prioritario en estos momentos, sobre todo porque la mayoría de ellos no cuenta con recursos.

En el documento exponen que en la UVY hay 638 estudiantes, de los cuales 75% son foráneos, y de éstos una gran cantidad no cuenta con dinero, por lo que ahora se unieron y decidieron hacer la petición.

A pesar que desde hace varios días enviaron la petición, hasta ahora no han recibido respuesta por parte la rectoría, pero esperan que su solicitud sea atendida pronto.— Juan Antonio Osorio

