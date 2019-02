Demandas de Holcá a alcaldesa

HOLCÁ, Kantunil.— Anteanoche miércoles en la cancha municipal de esta comisaría, unos 100 vecinos realizaron una manifestación pacífica contra la dos veces alcaldesa María Raymunda Che Pech (2001-2004 y 2018-2021).

La edil es candidata a secretaria del PRI estatal con el alcalde Sucilá, Diego Lugo Interián, aspirante a presidente, para las elecciones del domingo 24 próximo.

Los inconformes denunciaron que la alcaldesa desconoció al comisario que fue electo el 21 de octubre de 2018, Eléazar Trujeque Chalé, y nombró en su lugar a Florencio Pech Pacheco.

Añadieron que les niega algunos servicios y apoyos a los habitantes de la única comisaría del municipio.

Aseguraron que ellos votaron por ella en 2018.

Al menos dos patrullas estatales vigilaron el centro del poblado mientras los inconformes, con micrófono y bocina, llamaron la atención de los que estaban en el parque principal y de los turistas nacionales y extranjeros que pasaron por Holca.

Pidieron que nuevas elecciones para comisario municipal, que los estudiantes reciban apoyo de transporte para ir hasta la cabecera municipal.

También que se clore el agua entubada, apoyo a equipos deportivos, obras en la población, que no se hostigue a los líderes de la manifestación y que la alcaldesa cumpla su promesa de que tendrán dos médicos las 24 horas del día.

Trujeque Chalé ganó la elección de comisario con 225 votos, a Fernando Ramos Chi, quien obtuvo 143, y José Servideo Medrano Ruiz, quien logró 83 sufragios.

El 9 de diciembre de 2018, el entonces comisario, Trujeque Chalé, informó que ante la agencia de la Fiscalía del Estado en Izamal denunció que el miércoles 5 en el comisariado municipal robaron una impresora, computadora, silla y escritorio.

Además, pidió “que la presidenta municipal se ponga a trabajar conmigo, en vez de que me haga a un lado y me estén dando órdenes sus nueras e hijos porque ellos no tienen cargo; yo respeto a la presidenta no a la parentela”.— José Candelario Pech Ku