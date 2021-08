Demora en la consulta

Molestia por la hora de apertura y poca participación

TIZIMÍN.— Con muy poca participación ciudadana y con demora en la apertura de las casillas se realizó ayer la consulta popular.

Para la ciudadanía que participó fue lamentable la poca difusión que se dio y el desinterés de la gente que solo pasaba cerca de las mesas receptoras pero no votó. La jornada se inició casi a las 9 de la mañana y no a las 8 como se programó, ya que los funcionarios llegaron tarde y eso demoró la apertura de las casillas porque tuvieron que llenar sus actas, pegar los carteles de la consulta y preparar las áreas donde se colocaron las ánforas y las urnas. Sin aglomeraciones ni acarreos, la ciudadanía participó en una jornada tranquila.

Sin embargo, la impuntualidad del proceso ocasionó la molestia de algunos votantes debido a que cuando llegaron no estaban los funcionarios y nadie les brindó orientación, como en el caso de los que llegaron a la Canaco, a la escuela Instituto México y al kínder Cristóbal Colón, ubicado en el fraccionamiento Los Aguacates, donde no hubo módulos de votación.

Asimismo, vecinos de la colonia Comichén también se enojaron porque les alejaron su mesa de votación, que comúnmente se habilita en el CBTA 14, pero esta vez se instaló en el Colegio Teresiano.

“Plan con maña”

Martha Leticia Ruiz Sánchez, quien fue una de las observadoras, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) no colaboró para que sea una elección participativa y que además fue un plan amañado no abrir todas las casillas porque dificulta la asistencia ciudadana.

Lamentó que en algunas comisarías no abrieron o alejaron casillas, pues en el caso de los pobladores de la comisaría de Chan San Antonio tuvieron que viajar a la comunidad de Kikil para poder sufragar.

Otros inconvenientes registrados fue que no se abrieron casillas especiales, hubo personas que estaban de paseo por las vacaciones y no pudieron participar porque su credencial de elector es de otro estado u otro municipio. Tal es el caso de Marcial Ortiz Tuz y su esposa, María Teresa Correa Alonzo, originarios de Tizimín pero que radican en Cancún. Ellos cambiaron su identificación oficial y al querer votar no les dejaron porque tienen INE de Quintana Roo.

Ortiz Tuz dijo que es triste la escasa participación en la consulta porque significa que la gente está de acuerdo que los presidentes sigan robando. “Si no hacemos algo esto va a seguir y la gente se está acostumbrado a la corrupción y está mal, hay que ponerles un freno a esta robadera”, opinó.

Por su parte, el tizimileño Armando Balam Cemé estuvo de acuerdo con realizar la consulta porque “el pueblo manda”.— WENDY UCÁN CHAN

Módulos Tizimín

En la cabecera se abrieron 10 puestos de votación y en las comisarías fueron ocho.

“Casillas desiertas”

El común denominador fue ver urnas semivacías y casillas desiertas, en algunas pasaba hasta una hora sin la presencia de personas.

Vigilancia

Policías municipales y estatales llevaron al cabo recorridos por los módulos de la ciudad, pero no fue necesaria su intervención.