Demora en obra de Valladolid

El remozamiento del mercado, sin señales de inicio

VALLADOLID.— A pocos días de cumplirse dos meses del inicio de la demolición de un sector del mercado municipal, hasta el momento no se observa el inicio de alguna construcción, al parecer porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, y Urbano (Sedatu) no ha liberado los recursos que se requieren para iniciar con la construcción del proyecto.

El pasado 26 de abril, de manera repentina los trabajadores llegaron en horas de la madrugada y comenzaron a derruir las mesetas de los locatarios que se dedican a la venta de frutas, verduras y otros productos, incluso varios de ellos, cuando llegaron al amanecer, su mercancía estaba tirada en el suelo, de modo que lo tenían que recoger como podían e irse a ocupar los locales de madera que les habían asignado sobre la calle 32-A.

Posteriormente ese mismo día, al amanecer, se procedió de la misma manera con nueve comerciantes que ocupaban locales a un lado de la calle 32-A frente al área del tianguis, lo que derivó en una discusión entre ellos y los trabajadores de la empresa encargada del proyecto.

Los locatarios dijeron que el próximo 26 del presente se cumplen dos meses que dio inicio el proyecto con la demolición de un sector del mercado, y según indicaron hasta este momento no hay grandes cambios.

En un recorrido que se hizo en el mercado, varios locatarios comentaron que los mismos trabajadores les han dicho que no hay dinero para traer los materiales, pues la Sedatu no ha liberado los recursos que le corresponden al Mercado Municipal.

El número de trabajadores en esa área ha disminuido justamente porque no hay materiales para empezar con la construcción, por lo tanto los que aún están en el lugar continúan con el desmantelamiento de algunos detalles y nivelan algunas partes del terreno, en donde se levantarían las nuevas construcciones.

Mientras tanto los locatarios que continúan en el interior del mercado están siendo afectados de varias maneras: con el polvo que se origina con la demolición de paredes, además las ventas en ese sector han bajado, según exponen, en más de un 50%, a la gente le da trabajo acudir a comprar carne y luego dirigirse a otro lugar a comprar sus ingredientes para su comida del día, por lo tanto prefieren no acudir al centro de abasto, y por ende lo que se dedican a la venta de ropa y calzado y otros productos no esenciales no tienen ventas.— Juan Antonio Osorio Osorno DiariodeYucatan