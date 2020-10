Denuncia a la CFE de Motul

Consumo de un local cerrado pasa de $45 a $2,080

MOTUL.— Humberto Flota Zapata, propietario de un local cerrado, interpuso una denuncia ante Profeco, ya que su recibo del servicio de energía eléctrica pasó de 45 pesos a $2,080.

El inconforme explicó que ante esta injusticia acudió a las oficinas locales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero grande fue su sorpresa cuando le dijeron que tiene que pagar o le cortan el suministro.

“Pensaban que con eso me iban a asustar, pero están equivocados porque no tienen la razón, ¿cómo va a aumentar el consumo de energía eléctrica en una casa deshabitada?”, manifestó.

“Me salieron que pueden ser las hormigas, que los vecinos me estén robando energía eléctrica, entre otras justificaciones baratas, pues hormigas no hay y no cuento con vecinos”, añadió.

Flota Zapata aseveró que ante la vana respuesta de la CFE en esta ciudad, puso una demanda ante la Profeco, donde le informaron que hoy enviarían a personal de la Empresa Productiva del Estado para que verifique la razón del incremento en el consumo.

Había que pagar

“Todo lo contrario en la CFE de esta ciudad, que dijeron que si van a checarlo había que pagar por ese servicio, y si no, se puede contratar a un electricista particular, que fue por lo que opté y me llevo la sorpresa de que todo está bien, no encontró la fuga de energía eléctrica”, indicó el quejoso.

El local se ubica en la calle 27 entre 22 y 24. El inconforme espera que la demanda de Profeco proceda contra la CFE.— MAURICIO CAN TEC