Denuncia abuso de autoridad de policías en Tzucacab

Mujer es agredida por otra, pero detienen a su hijo

TZUCACAB.— Una madre de familia, vecina de esta villa, denuncia que policías municipales detuvieron a su hijo y a la pareja sentimental de ella, en lugar de encarcelar a una mujer ebria que la agredió durante el baile celebrado en esta localidad.

La denunciante dijo que su agresora presume que fue colaboradora de campaña del alcalde, Freddy Carrillo Blanco, y que “es muy influyente en la Policía”.

La quejosa, María Couoh Mukul, señaló que los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo, durante el baile de Halloween realizado después del concurso municipales de disfraces.

La mujer, agredida por la pareja de su exesposo

Narró que Mary Cauich le aventó una lata de cerveza: “Mi hijo se lo fue a decir a su papá, quien es la actual pareja de la señora, pero no le hicieron caso".

“Yo no le di importancia a esta agresión y entonces la señora agarró un vaso de cerveza y me lo tiró encima, eso sí mojó mi ropa, me molestó y se lo fui a decir a su pareja para que la calme, porque yo no le hacía nada para que me agreda, le dije que si yo tengo problemas con él, es entre los dos.

Acusa detención arbitraria de su hijo y pareja

“Ella se levantó y me agarró del pelo; mi hijo y mi pareja trataron de separarla para que no me lastime y los policías, cuando llegaron, pensaron que mi hijo y mi pareja la estaban agrediendo a ella y los detuvieron.

Acusa que su hijo, de nombre Pedro, convulsionó debido a un enfermedad del corazón, "pero así desmayado lo llevaron a la cárcel”.

“Los policías dijeron que lo llevarían al doctor, pero lo llevaron a la cárcel y ahí atrás lo golpearon, estaba en el suelo y lo estaban pateando, hay testigos que lo vieron. Los policías dijeron que iban a correr a la señora que me agredió pero no la corrieron, ella siguió bailando, ella dijo que es muy influyente en la Policía porque apoyó al alcalde".

Señaló que la mañana del domingo recuperaron su libertad su hijo y su pareja; al joven le cobraron $800 de multa y al mayor, $900, sin entrega de recibo.

Además, “no me devolvieron un celular y mi cartera que tenía $2,000, así como mi credencial de elector”, dijo María Couoh.

Director de la Policía niega golpes a joven

Al respecto, Jhony Quintal Góngora, director de la Policía Municipal, negó que se haya golpeado el joven y alegó que “puede que en el forcejeo (con los oficiales) se haya lastimado”.

“Al joven se le valoró por el paramédico del Ayuntamiento y no tenía nada de golpes”, sostuvo.

También negó que los oficiales se hayan quedado con la cartera y que los recibos no fueron entregados porque no trabaja Tesorería, “pero ya están hechos” .— M.C.B.