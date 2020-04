Denuncia abuso en un servicio en contingencia

Cobran injusta multa a usuario de TV por cable

IZAMAL.— Un usuario denunció que el servicio de televisión por cable falla constantemente y ahora con la contingencia sanitaria por el Covid-19 buscan aprovechar el momento para cobrar recargo a quien no pague en el horario que se estableció.

“El martes fui a pagar antes de las 8 de la noche y cuando llegué la puerta del negocio estaba cerrada y no pude pagar. Al día siguiente regresé y me dijeron que tengo que pagar mi mensualidad de 260 pesos y $20 de recargo”, destacó Miguel Ángel Ruiz Canul.

El afectado señaló que el horario de la oficina es de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, y de 5:30 p.m. a 8 de la noche, lo cual externó a la empleada pero ella insistió en que cumplieron con la hora de servicio y que debía pagar también la multa.

“Como no hay algún numero para quejas o reportes llamé al 99-94- 45 -57- 33, pero me dijeron que es número de recursos humanos y me devolverían la llamada para solucionar mi caso, pero nunca marcaron”, manifestó.

“Hoy (por ayer) regresé y en la hoja de aviso cambiaron que a las 7 de la noche cierra la oficina; cuando le dije a la cajera que iba a pagar mi recibo de $260 me contestó que también debería pagar la recarga y si se me corta hasta la reconexión, lo que no me parece justo porque fui a pagar mi cuenta pero no estaba abierto”, agregó.

El quejoso dijo que no se niega a pagar, pero considera injusto que le quieran cobrar un recargo cuando las oficinas estaban cerradas. También dijo que la empresa aprovecha la contingencia para cobrar más con las reconexiones y multas.— José Candelario Pech Ku

