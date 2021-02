Denuncia amenazas en Tzucacab

“Ya sobrepasaron los límites”, dice Carrillo Blanco

TZUCACAB.— Freddy Carrillo Blanco, mejor conocido como “Chakis”, precandidato a la alcaldía por Morena, interpuso ayer en la mañana una denuncia ante la Fiscalía por amenazas que ha recibido contra su familia y su persona.

Dijo al Diario que las amenazas y difamaciones ya sobrepasaron los límites.

Ayer interpuso la denuncia en la sede de la Fiscalía en Tekax, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación UNATD12-GE/157/2021.

“Ya rebasó los límites, ya tiene rato que me han estado atacando por medio de las redes sociales, yo he sido respetuoso con todos, pero ya brincaron la línea al meterse con mi familia”, expresó.

“Yo siempre he hecho una política limpia, nunca me he metido con nadie, he tenido un margen de respeto con todos los políticos y ciudadanos, pero hay quienes no están llevando la misma política, se han dedicado a difamarme como han querido y ya brincaron la línea.

“Por eso acudí a la ley para que tome cartas en el asunto”, puntualizó.

También, por las redes sociales, Carrillo Blanco difundió un mensaje al respecto:

“Como político siempre me he mantenido al margen cuando recibo todo tipo de palabras ofensivas y difamaciones, las personas que me conocen saben que me gustan conducirme x el respeto y la política SANA”.

Exceso

“Sin embargo llegar AL EXTREMO DE AMENAZAR A MI FAMILIA YA SOBRE PASA LOS NIVELES, como padre y esposo mi familia es sagrada para mí, como lo es la suya para cada uno de ustedes. Jamás he hablado sobre la familia de nadie y tampoco he autorizado que ninguno de mis colaboradores lo haga.

“Hago un llamado al presidente de mi partido C. Mario Mex desde mi humilde trinchera, para que no permitamos este tipo de acciones malintencionadas y a los responsables se les aplique todo el peso de la ley.

“Siempre he sido muy respetuoso cuando recibo palabras ofensivas y difamaciones a mi persona en las redes sociales, sin embargo como adulto responsable y padre de familia me preocupa la seguridad de los míos.

“Desde días pasado mi hijo Alejandro recibió una serie de amenazas las cuales lejos de atacarlo por mí, y mis aspiraciones como figura política, atentan contra su integridad y es mi deber impedir que siendo mi primogénito sea el blanco para personas mal intencionadas, que lejos de hacer una política SANA y en el respeto, AMENAZAN con poner en riesgo su vida, la ley los protege, nadie puede justificarse para violentar, estigmatizar y agredir a un joven”.

“(...) Les comparto todas las páginas que son las encargadas de AMENAZAR, INTIMIDAR Y VIOLENTAR con el fin de que como padres de familia y ciudadanos tengamos cuidado, de igual forma si han recibido alguna amenaza con toda la confianza pueden acudir con su servidor y con gusto los enlazaré con las autoridades: Bcp Noticias, Arturo Venegas, Revelación y Eduardo Cruz Arios.— MARTÍN CHAC BACAB