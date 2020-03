Denuncia cobro excesivo

Supuesta deuda de casi $600 de usuario a la CFE

CITILCUM.— El usuario Margarito Oxté denunció un cobro excesivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que su consumo de 60 pesos aumentó a casi $600 en un año, en el periodo del 14 de noviembre de 2018 a la misma fecha de 2019.

El afectado explicó que personal de la CFE cambió el disco de medidor a uno digital porque al parecer se averió; sin embargo, el costo del consumo es el mismo.

“Desde muchos años mis pagos varían. El año pasado fue de $69, $49, $72, $55 y $43; cambiaron mi medidor porque según ellos estaba atorado, pero estos dos últimos recibos fueron de 46.17 y 60.63 pesos. Entonces, ¿dónde está lo que según robé?, dijo.

“No hay una falta si aún cambiando el medidor sigue registrando el mismo promedio de pago de luz bimestral”, agregó.

“Anoche (martes) pagué mi recibo en la comisaría y como me dieron un oficio firmado por la licenciada Gabriela Beatriz Pasos Mestre, acudí hoy (por ayer) a las oficinas de Izamal y me cobraron de nuevo $49.52 de energía; $7.99, de IVA, $2.49, y derecho de alumbrado público, es decir unos $60 por todo”.

Sin embargo, Margarito Oxté manifestó que en la CFE le informaron que debe pagar otra vez.

El supuesto adeudo anterior es de 509 pesos, por lo que el usuario considera que es un abuso de la Empresa Productiva del Estado.

“Hasta dónde pueden llegar inventando un robo por un disco atorado, en todo caso no es mi culpa, yo no coloqué el medidor, es responsabilidad de la Comisión. Se cambió, ¿y ahora qué van a inventar? ¿que el medidor digital no funciona y me quieran cobrar el otro año otro supuesto adeudo?, concluyó.— José Candelario Pech Ku

