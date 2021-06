Denuncia contra candidato a la alcaldía de Mocochá

Renunció en 2018 a su empleo, pero sigue en nómina

MOCOCHÁ.— Una empleada municipal renunció a su trabajo en el Ayuntamiento en 2018, pero, sin saberlo, la mantienen en la nómina cobrando con firmas falsas durante casi tres años más.

Elisa Magaly Canul Chan, vecina de esta cabecera, interpuso ayer una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del Estado contra la alcaldesa Luz María Aguilar Cruz y Pablo Alejandro Cutz Domínguez, extesorero y actual candidato del PRI a la presidencia municipal.

Ambos son acusados de hechos posiblemente delictuosos que probablemente tipifican los delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, falsificación de documentos y lo que resulte, cometidos en perjuicio de la denunciante.

Elisa Canul laboraba como empleada del Ayuntamiento de Mocochá, en Educación Cultura y Deportes, con sueldo mensual de 1,200 pesos.

Pero en octubre de 2018 comenzó a sufrir malos tratos por la nueva administración que entró un mes antes, encabezada por Luz Aguilar y Pablo Cutz, y decidió terminar la relación laboral con la Comuna.

“Solicité que me dieran algo por los 12 años de servicio que realice en el Ayuntamiento, respondieron que no me darían nada porque yo me estaba quitando, no ellos me despedían; sin embargo, no quise pelear nada para no meterme en problemas porque sé que son personas vengativas, lo único que hice fue cobrar mi última quincena el día 15 de octubre de 2018”, narró.

“Me llevé la sorpresa que hace una semanas, en una página de Facebook, publicaron información de la página de Transparencia en donde aparecían las personas que laboraban en el Ayuntamiento, y vi que entre esas personas se encontraba mi nombre, así que el pasado 29 de abril decidí, conforme a derecho, presentar mi solicitud de información ante el titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, Joaquín Roberto Vázquez Chan, con la finalidad de que me proporcione las copias fieles de la nóminas timbradas que corresponden a los años 2018, 2019, 2020 y 2021”, explicó.

Aseveró que el mismo 29 de abril, con el oficio número MMY/PRES/0052/21, Vázquez Chan dio contestación a la solicitud, únicamente entregaron seis recibos de nómina, previo pago del costo por las copias que fueron indicadas en el mismo oficio, y en este acto pregunto si eran las únicas, a lo quele respondieron que eran todas.

“Al llegar a mi domicilio y revisar detalladamente los recibos me percato que dos de ellos son posteriores a mi último recibo cobrado, que fue el 15 de octubre del año 2018, fecha de mi renuncia; es decir, había dos recibos de más, que supuestamente cobré el 31 de octubre y el 15 de noviembre de 2018, respectivamente”, dijo.

“Al seguir revisándolos pude comprobar ante mi asombro y preocupación que las firmas que plasman ahí como mías son falsas; eso supone que otra persona las habría firmado por mí, con el aval de Luz María Aguilar y Pablo Cutz”, indicó.

Elisa Canul aseveró que ante tal situación decidió entrar a la página de la plataforma nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ para averiguar si en los reportes trimestrales del formato correspondiente al Formato 8 del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia correspondiente a la Remuneración Bruta y Neta de los empleados del Ayuntamiento encontraba algo, y sorpresa que al ingresar me percaté que el Ayuntamiento de Mocochá, aún seguía reportándome como empleada hasta este año 2021 con una remuneración de 1,200.

“Con esto se hace evidente que alguien más sigue cobrando hasta este año ese sueldo reportado en la plataforma; ante eso deben obrar más recibos con firmas apócrifas”, destacó.— M.C.T.