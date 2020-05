Denuncia despojo de lote

Acusa a 2 primos de amenazarle, en Tixcacaltuyub

TIXCACALTUYUB, Yaxcabá.— José Dolores Xequé Xix, vecino de esta comisaría, informó que en la Fiscalía del Estado en Valladolid denunció que sus primos Juan Alberto y Mariano Xequé Chalé le invadieron su terreno y, además, lo amenazaron con dañarle.

Precisó que la denuncia se asentó en la carpeta UNAT13-GF/ 760/2020, con fecha del 15 de mayo, en la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía en Valladolid.

El quejoso dijo que ahí pidió ayuda para que se solucione de la mejor forma el problema e indicó que el terreno se lo cedió su padre para que él trabaje.

“Desde hace un mes me dijeron que mis sobrinos y otras personas estaban invadiendo mi terreno, hicieron la tumba de árboles, realizaron carbón y ahora ya lo cercaron, son seis mecates de terreno que me están despojando; este terreno está al sur del pueblo yendo por Tahdzibichén”, narró.

“Todos en el pueblo saben que mi padre me lo dejó desde hace 20 años y el año pasado tramité una constancia ante el comisario municipal, Hernán Echeverría Cardoz.

“Entonces, no sé por qué me lo invaden y cercan.

“Ahora que lo manifesté con la jueza de Paz en la cabecera municipal, Yareli Cauich, ella me dijo que denuncie el caso en Valladolid porque el 12 de mayo fui a ver qué pasa con el terreno y a reclamar mi derechos y tanto Juan Alberto como Mariano me dieron de empujones y ambos me amenazaron con hacerme daño para que los deje en paz.

“Ese mismo día puse mi queja en Palacio de Yaxcabá con la jueza de Paz.

“Pero como no tengo muchos recursos, tres días después (15 de mayo) pude poner la denuncia en la Fiscalía de Valladolid, pero como siempre solo me dijeron que cuando se tenga tiempo van a checarlo”, lamentó.

“Entonces, pido que se me ayude para que mi terreno sea desocupado y deje de recibir amenazas.

“No es justo que se aprovechen unas personas que no tienen nada que hacer en mi predio, ya me despojaron de mi pequeño patrimonio; por eso pido a la Fiscalía de Valladolid que resuelva pronto mi caso, que no actúe con lentitud”, subrayó.—José Candelario Pech Ku