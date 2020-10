Denuncia el ejido de Motul ante la Fiscalía

Insiste: un lote es suyo, no de una viuda de ejidatario

Jorge Marcelino Alonso Chuc, comisariado ejidal de Motul, informó ayer jueves que en la Fiscalía General del Estado presentó la denuncia 723/2020 contra los hermanos Modesto y Lidia Cetz y Can, el apoderado legal Sergio Martínez Romero y quienes resulten responsables por la invasión y daños ocasionados en tres hectáreas de un lote del ejido donde el martes 22 de septiembre con maquinaria talaron árboles.

Se trata del lote que se pelean el ejido, que dice que es la parcela 337 y mide 15 hectáreas, y la viuda Lidia María Cetz Can, quien dice que es un predio de 9 hectáreas que heredó al morir su esposo y éste lo compró a dos ejidatarios de Motul, pero el comisario se lo quiere quitar para entregar a los propietarios de Inmobiliaria Gran Puente, dueña de la exhacienda aledaña al terreno.

El ejido de Motul tiene gente que vigila que nadie entre al lote.

Según un comunicado, ayer en la casa ejidal, el campesino Casildo Dzib y Huitz narró que tiene su milpa cerca de la parcela invadida y como a las 11 a.m. del 22 de septiembre escuchó el ruido que hacía la máquina al derribar los árboles; entonces un compañero y él fueron a ver lo que estaba pasando porque saben que esos terrenos son propiedad del ejido de Motul.

Relató que se acercaron al maquinista para preguntar quién le ordenó tumbar el monte que pertenece a Motul y el operador le respondió que solo recibe órdenes de hacer su trabajo, luego los insultó y amenazó diciendo: “lo mejor es que se vayan o también a ustedes les va tocar (la maquinaria)”.

El agricultor dijo que al sentirse en riesgo decidieron retirarse del lugar para ir a informar al comisariado lo que estaba pasando.

Alonso Chuc señaló que cuando don Casildo Dzib les informó lo ocurrido los campesino se organizaron y hablaron al 911 para solicitar la ayuda de la Policía porque los trabajadores ya habían insultado y amenazado a su compañero.

En la parcela ubicada en los límites entre los municipio de Motul y Ucí, más de 50 ejidatarios montaron guardia por varios días hasta que fue retirada la maquinaria del lugar y donde han procedido a levantar una albarrada para delimitar los terrenos, señaló.

En la reunión, el asesor legal del ejido de Motul, Julio César Balam Escamilla, dijo que en su momento los particulares les ofrecieron llegar a un arreglo, pero no puede haber ningún acuerdo porque las tierras dañadas son del ejido.

Balam Escamilla informó que los hermanos Modesto y Lidia Cetz y Can presentaron un documento de un familiar difunto quien en vida fue ejidatario de Motul y los dejó designados como sus herederos, lo cual es válido y no tienen ningún inconveniente en reconocerlos y sumarlos a los 1,469 ejidatarios de Motul, sin embargo no tienen ningún derecho a vender tierras del ejido cuando aún no se les ha asignado una superficie específica.

Indicó que cuando los hermanos Modesto y Lidia Cetz y Can presenten la documentación que los acredite como ejidatarios del Motul, tendrán los mismos derechos que los demás campesinos a quienes les corresponden terrenos de uso común, los cuales les serían asignadas donde el ejido lo determine, pero no las 9 hectáreas que ya vendieron a Sergio Martínez Romero.