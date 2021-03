Denuncia falta de capacitación

Acusan y dan de baja de programa a dueño de rancho

TZUCACAB.— Diego Traconis Valencia, del rancho Huntura I, informó que la falta de vigilancia y asesoría de los servidores de la nación a los becarios de “Jóvenes Construyendo el Futuro” derivó en que le dieran de baja a uno del programa.

Traconis Valencia explicó que la becaria Flor de Liz Aguilar Domínguez por error se dio de baja del sistema, ya que no sabe usar el correo electrónico y no recibe capacitación de los servidores de la nación.

Incluso la joven pedía apoyo para hacer sus reportes a otras personas, a quienes se tenía que gratificar.

Sin embargo, la becaria siguió trabajando siete días más, pero “cuando se enteró que se dio de baja y que no iba a recibir su beca me denunció diciendo que yo le di de baja, si yo desconozco cómo manejar un correo electrónico y en comparecencia la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio me pidió que yo le pague sus días de trabajo, ya que no recibirá el pago de su beca, por lo que se acordó pagarle $1,740 en tres pagos”.

Pese al acuerdo, Flor de Liz denunció a Traconis Valencia, pero esta vez ante los servidores de la nación, quienes dieron al sujeto de baja en el programa.

“Creo que si Gabriela Cetina, servidora de la nación encargada de esta zona, hace su trabajo hubiera detectado los problemas que hay y no pasa esto, porque por falta de capacitación a la becaria se derivó todo”, señaló.

“No es justo que yo le pague a la becaria puesto que no recibo ningún beneficio, porque hasta el trabajo que hacía en el rancho era muy poco y no justifica la cantidad que pide pagarle”, agregó.

“Todo esto ocurre porque los servidores de la nación no verifican lo que hacen y lo que está pasando para que se hagan bien las cosas, porque yo también desconozco sobre internet y solo puedo usar un teléfono de cacahuate para llamadas”, concluyó Traconis Valencia.— martín chac Bacab