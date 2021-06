Denuncia matanza animal en Tzucacab

Piden apoyo de las autoridades

TZUCACAB.— Usuarios de Facebook piden la intervención de las autoridades correspondientes para investigar y frenar el envenenamiento de mascotas y aves de traspatio.

Solicitan a través de las redes sociales el apoyo de medios de comunicación para que la información llegue a las autoridades.

Justicia

La usuaria Adri Caamal Sosa escribió lo siguiente:

“Alguno podría apoyarme para que esta publicación llegue hasta la comandancia y vengan a parar el envenenamiento de los animales aquí con mis vecinos, ya que me han matado 3 gatitos y 2 perros y gallinas por favor. Es urgente. Se haga justicia no sé cómo es posible que haya personas así.

“Miras el reflejo de sus ojos de unos inocentes animales; digamos no al maltrato animal. Paremos esto porque no puede seguir pasando. Es en la colonia San Esteban. Me siento triste”, concluye.— Martín Chac Bacab