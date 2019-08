Denuncia: policías se roban bicicletas

Mujer dice que la suya se la llevaron sin explicación

CACALCHÉN.— Una vecina de esta comunidad denuncia que agentes de la Policía Municipal prácticamente “son ladrones con uniforme”, ya que se llevan bicicletas de las entradas de las casas, pese a que los propietarios se oponen. Luego se desconocen los paraderos.

‎Una de las inconformes, Cinthia Estrella, publicó en Facebook: “No puede ser que hasta de la misma autoridad tengamos que cuidarnos, lamentablemente el viernes pasado por la tarde, regresé de mi trabajo y dejé mis dos bicicletas en la puerta de mi casa, cabe destacar que me encontraba en la sala con mi hijo, cuando una patrulla que contaba con un policía y la comandante se detuvo en la puerta del predio para levantar una bicicleta”.

Explicó que los oficiales subieron el vehículo a la patrulla y se lo llevaron.

“Corrí, me vieron, grité desde mi domicilio pero ignoraron el llamado y siguieron su camino”, señala la publicación.

“Fui a la comandancia municipal para que me den una explicación, pero no se supo nada de los dos policías, ni por radio comunicaron la acción que cometieron, cuando llegaron no traían la bicicleta con ellos, solo se excusaron diciendo que la levantaron porque no había nadie”, agregó la quejosa.

Aseveró que es indignante esta situación, ya que incluso se han registrado varios robos en este municipio y “la supuesta autoridad no hace algo para evitarlos porque cometen lo mismo al tomar lo que no les pertenece”.

La inconforme dijo que el director de la Policía Municipal sugirió al oficial que acuda por la bicicleta “para no hacer más grande este asunto”.

“Si lo hago público, no es por el valor de la bicicleta, sino por lo que realmente sucede, cada día se trabaja para salir adelante, pero unos cuantos que cobran en el Palacio roban a nuestras espaldas usando uniforme”, concluyó la afectada.— MAURICIO CAN TEC