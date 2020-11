Denuncia por agresión al alcalde de Motul

Zipizape en el Palacio durante entrega de lotes

MOTUL.— Anteanoche viernes se registró un enfrentamiento a empujones entre regidores de oposición y el alcalde Roger Aguilar Arroyo por la entrega de concesiones de lotes en el cementerio municipal.

Por estos hechos, el regidor de Cementerios, de extracción Verde Ecologista, Rodrigo Díaz Montero, interpuso una denuncia penal contra el primer edil.

La denuncia, en la agencia 24 de la Fiscalía General del Estado es la A1-A1-000833-20, por amenazas y agresiones contra el edil, precisó.

Los hechos se registraron en el Palacio Municipal durante la ceremonia de entrega de los documentos oficiales, ante la presencia de los beneficiarios, alrededor de las 21 horas.

Respuesta

Al respecto, el Ayuntamiento en su página oficial de Facebook señala lo siguiente:

“El regidor de Cementerios, Rodrigo Díaz Montero, representante del Verde Ecologista, intentó irrumpir y obstaculizar la entrega gratuita de concesiones de lotes del cementerio, programadas para esta noche (viernes), proyecto en el que ha manifestado en todo momento su desacuerdo; incluso votando en contra pues considera que no es un beneficio para la comunidad.

“Al salir de la sesión de Cabildo, Díaz Montero intentó en varias ocasiones arrebatar las concesiones al presidente municipal, quien estaba haciendo entrega a los ciudadanos convocados, al grado de dañar a algunos de ellos.

“No conforme con su acción, continuó ofendiendo en todo momento y provocando a los regidores presentes; al grado de llegar a empujones contra el secretario municipal Reinaldo Canul y Guerra, ante el asombro de los ciudadanos quienes recibían estos documentos.

“Ante su desesperación por llamar la atención y desestabilizar la entrega de los documentos, Díaz Montero se puso a gritar en los pasillos del Palacio Municipal.

“En su apoyo entró la regidora Yaline Campos Pech, con quien notoriamente hubo un acuerdo previo para sabotear este acto y provocar descontento entre los beneficiarios; cabe señalar que ambos se han manifestado en contra de acciones como el Centro de Servicios Prehospitalarios del municipio que beneficia a todas las familias, bloqueando en todo momento su desarrollo en perjuicio de la gente, y anteponiendo sus intereses políticos y personales al bienestar de la ciudadanía motuleña”.

El alcalde Roger Aguilar Arroyo también ofreció una disculpa por tal situación; y señaló que entre los regidores debe prevalecer el respeto, a pesar de las diferencias y en especial a los ciudadanos, quienes acudieron al Palacio Municipal.

“A pesar del altercado ocurrido en la sede del Ayuntamiento, la primera entrega de concesiones se cumplió a los ciudadanos presentes quienes manifestaron su agradecimiento por este tipo de acciones que son de gran beneficio a su economía y sus familias”, señaló.

Denuncia

Por su parte, Díaz Montero informó que interpuso una denuncia penal contra el presidente municipal, por agresión y amenazas, tras el enfrentamiento.

La denuncia, en la agencia 24 de la Fiscalía General del Estado, es la A1-A1-000833-20, fue por amenazas y agresiones contra el edil, dijo.

Versión

Díaz Montero explicó que todo comenzó en la sesión de Cabildo, antes de la entrega de las concesiones de los lotes del cementerio municipal, cuando la regidora priista Yaline Campos Pech no le concedió el uso de la palabra para denunciar que no le permitieron la revisión de la cuenta pública, a fin de ver qué constructora hizo unas carreteras el año pasado, las que ya tienen baches.

“Al comenzar el otro evento de entrega de concesiones de lotes del cementerio municipal, pedí al conductor que me permita entregar un documento, pero el primer edil dijo que él lo haría, me hice a un lado, pero al ver que el regidor panista, Luis Tzab Chalé, hizo entrega de uno, de nuevo insistí para pedir que me tomen en cuenta. Ahí fue cuando Aguilar Arroyo me contesta mal... y se quedaron las cosas así”.

Más discusiones

Agregó que en ese momento, Yaline Campos Pech discutía airadamente con el secretario de la Comuna, Reinaldo Canul Guerra.

Díaz Montero se acercó a grabar el hecho, pero Canul Guerra le arrebató el teléfono celular, y ahí es cuando hubo empujones e intervino el alcalde.

“Me tomó del cuello y me dijo a gritos: 'Ven aquí', a pesar de que le hice ver que había personas que grababan el incidente”, agregó.

“El alcalde solo preguntó quién grababa. Cuando le indican que Yaline, me empujó sobre ella, aunque no caímos al piso, en ese momento es cuando me amenazó, y dije 'si es lo que quieren para Motul', ante la risa de las 100 personas reunidas en el evento”, afirmó.

Cambio

Díaz Montero aclaró que las denuncias no se hacían antes por temor a las agresiones como la de anteanoche, “y hay cosas que no se han aprobado, como el Centro de Servicios Prehospitalarios, que está en una de sus propiedades (del alcalde), cuando se pudo invertir en el local del DIF Municipal”.— MAURICIO CAN TEC