Denuncia por “turismo electorero”

PRD acusa de fraude a alcalde de Tixméhuac

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante su dirigente local Luis Manzanero Villanueva y del candidato a la alcaldía de Tixméhuac, Edilberto Rodríguez, extenderán ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) la denuncia de un presunto fraude por turismo electoral en ese municipio.

Esa denuncia, se indicó, fue presentada con antelación a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) sin que hasta el momento se atienda, dé seguimiento o sancione el hecho.

Según los militantes del PRD que levantaron la denuncia, cerca de 300 credenciales del INE se han sumado al padrón en los últimos meses, gestionadas por personas que no viven en Tixméhuac.

Ellos acusan directamente al actual alcalde Gaspar Panti Sel, de extracción priista, de ser el orquestador de esta práctica para favorecer a la candidata de su partido a sucederlo en el cargo, Angélica Panti Cervera, quien también es su sobrina.

El perredista Manzanero Villanueva señaló que esta denuncia ante la FEDE viene a complementar lo que en los hechos ya se había denunciado ante el INE, y que pone en riesgo la confiabilidad del padrón electoral que se utilizará en el proceso del próximo 6 de junio.

“Le advertimos desde ahora a estas personas que se están prestando a este juego que mejor no se arriesguen, que no se presenten el 6 de junio a votar donde no les corresponde, porque si se les comprueba que están haciendo ‘turismo electoral’ son por lo menos dos años de cárcel, así que mejor ni se les ocurra aparecerse en las urnas”, advirtió el abanderado del PRD a la alcaldía de Tixméhuac.

Asimismo, el candidato aseveró que tras presentar ante la FEDE las pruebas del fraude, esta instancia investigará y descubrirá a todos aquellos que se están prestando a ese delito.

“En este momento cuestiono y pongo en duda la legitimidad del padrón de electores del INE, porque en él se han inscrito personas que nada tienen que ver con Tixméhuac, incluso gente de Puerto Morelos, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y Cancún, Quintana Roo”, expuso.

“Ya se lo hemos hecho ver al INE y no se nos ha hecho caso, por eso vamos a recurrir a una instancia superior, la FEDE, la cual prevé para casos como estos sanciones penales de dos a siete años a quienes incurran en este delito”, agregó.— Emanuel Rincón Becerra

Señalamiento INE

El PRD Yucatán denunció “turismo electorero” en el municipio de Tixméhuac.

“Orquestador”

La dirigencia del PRD estatal responsabilizó al alcalde priista de Tixméhuac, Gaspar Pantí Sel, de ser el orquestador de este fraude. También anticipó que tiene las pruebas para sostener la denuncia ante la FEDE.

Demarcación

Tixméhuac tiene 6,500 habitantes, 4,000 de ellos registrados en el padrón electoral. Ese municipio pertenece a los distritos 12 local y 5 federal.