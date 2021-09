Denuncia tras una detención

Queja de ejidatario de Izamal incluye a titular de la SSP

IZAMAL.— Líder campesino de Izamal realiza denuncia en Fiscalía General del Estado, por hechos delictuosos.

Eso, luego de que en la asamblea ejidal de Izamal para tratar asuntos relacionados con el Tren Maya fuera detenido el líder campesino José Elías Canché Pisté para evitar que su grupo se oponga a los acuerdos del comisario ejidal, José William May Gorocica, Víctor Lugo González, Santos Castro y Fidencio Ucán bajo amezas.

“Es falso que los ejidatarios pidieran mi detención, es mentira totalmente lo alterar el orden según los de la Procuraduría Agraria, Fonatur y los directivos ejidales es la de exigir que las cosas se hacen claras, dejar en claro que fue un secuestro por parte de elementos de la policía estatal quienes pidieron la ayuda de la policía municipal.

“Quiero mencionar que la consigna estaba clara, estuve secuestrado y me llevaron a la caseta de la policía de Kimbilá y de no ser por la presión de los compañeros ejidatarios no me llevarían a la policía de Izamal en donde llegué esposado como delincuente. Mi pregunta es: ¿así es como la policía estatal hace valer la millonaria cantidad de dinero que se destina para su capacitación, la de ser secuestradores?”.

“Por ello, aunque me hicieron esperar varias horas en las oficinas de la agencia de la Fiscalía General del Estado de Izamal, logre poner la denuncia con número de carpeta UNATD17-GJ/827/2021 en contra de la delegada regional de la Procuraduría Agraria, Rita Candelaria Chuil, los visitadores agrarios, Wilberth Lozada y Roberto Buenfil, en contra de los directivos ejidales José William May Gorocica, Víctor Lugo González, Santos Guillermo Castro Rejón, Fidencio Ucán, al igual que contra Felipe Saidén Ojeda, quien es el Secretario de Seguridad Pública del Estado por posibles hechos delictuosos”, destacó Canché Pisté.

El líder de los campesinos viajó a la ciudad de Mérida para interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán por los actos perpetrados en su contra este pasado domingo 19.— José Candelario Pech Ku