Denuncian a ex edil de Valladolid por desvío millonario

VALLADOLID.- El Ministerio Público de la Federación formuló cargos por el delito de peculado al exalcalde de Valladolid, Roger David Alcocer García, y a su tesorero, Oscar Arturo Esquivel Palomo, por un presunto desvío de más de 25 millones de pesos de recursos federales.

Reportó obras como concluidas

A poco más de cuatro años de haber dejado el cargo, la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público de la Federación, fincó la responsabilidad por el delito de peculado en contra del ex alcalde del PRI, por el millonario desvío.

En su periodo, los recursos no se aplicaron en la construcción de cuatro obras, los cuales reportaron como concluidas, según consta en facturas y actas de Cabildo que están en posesión de la actual administración.

Proyectos inexistentes

La historia del presunto desvío de recursos del ex alcalde Roger Alcocer García se comenzó a escribir desde que llegó la ex alcaldesa, Alpha Tavera Escalante, a la presidencia Municipal, quien detectó las facturas que demostraban la construcción de un museo del tren, una plaza de la jarana y una biblioteca, todo en los terrenos de la ex estación ferroviaria. Además figuraban los comprobantes de la construcción de una unidad deportiva en la colonia San Francisco. Ningún proyecto se realizó.

En ese entonces, los recursos llegaron de la Conaculta y de la Conade.

La ex alcaldesa también detectó que se vendió un terreno de 20 hectáreas en la ex hacienda San Lorenzo Oxcman en 12 millones de pesos, cuyos recursos no se aclara en que se aplicaron.

En sesiones de cabildo los regidores preguntaban a Alcocer García sobre el destino de las obras, pero éste respondía que se le dejarían los recursos a la siguiente administración, que fue la que denunció el desvío de recursos porque nunca los entregó.

En una audiencia anterior, el exedil pretendió llegar a un acuerdo ofreciendo la conclusión de las obras, pero no se accedió a ello.

La denuncia prosiguió y se le formularon cargos por el delito de peculado, que según la Fiscalía adscrita es sancionado con una pena de dos a 14 años de prisión y multa de 300 a 500 días de salario.

Guardaron silencio

En la última audiencia, ambos exfuncionarios guardaron silencio, se reservaron el derecho a declarar y pidieron que se resuelva su situación jurídica en el plazo constitucional de 144 horas.

La siguiente audiencia

Se programó la siguiente audiencia para el próximo lunes 4 de noviembre.

En cuanto a las medidas cautelares, el Fiscal solicitó que la prisión preventiva justificada, tomando en cuenta el monto de la reparación del daño y que los ex funcionarios tienen los recursos suficientes para tratar de evadirse de la justicia.

La defensa se opuso a esa medida y argumentó que los imputados se han presentado a todas las audiencias programadas.

El Juez resolvió imponerles como medidas cautelares la firma mensual ante la autoridad responsable, el depósito de una garantía económica de 12 mil 735 pesos, la prohibición de salir del estado y del país sin autorización, y la entrega de sus pasaportes y visa.