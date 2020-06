Denuncian a “mataperros” de Motul

Madre de familia halla envenenados a sus dos canes

MOTUL.— Andrea Frausto, vecina de esta ciudad, por medio de las redes sociales, denunció que mataron a dos perros suyos.

“No sé cómo exista gente envidiosa y mala a la vez, con la conciencia tan tranquila después de asesinar a dos perros”, se quejó la madre de familia a través de las redes sociales.

Señaló que ayer martes por la mañana vio tirados a sus dos perros, muertos por envenenamiento, y sabe que varios canes de predios aledaños han fallecidos de la misma forma.

Explicó que no le gusta el maltrato animal, de modo que sus canes andaban sueltos en el terreno de su vivienda.

“Hay quienes pasaban y les tiraban piedras para asustarlos porque ladraban. Además, son los guardianes de la casa porque la vecina no termina el muro de la división. No es justo, no es la primera vez que matan a mis perros, ya que con esta es la segunda ocasión”, anotó.

Aseguró que sospecha sobre quién pudo matar a sus canes, pues un sujeto constantemente les arroja cosas podridas de carnero para engañarlos.

"Ahora vivo con el miedo de que mis hijos se envenenen porque ellos juegan en el patio y ya no busco mi esquina, encerrados por la pandemia, y ahora por el miedo de que el veneno se quedó en el terreno", escribió en Facebook.