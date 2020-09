Denuncian a peligroso sujeto en Peto

Daña cuatro casas y amenaza con violar a mujeres

PETO.— Un grupo de vecinos del fraccionamiento Vivah II se presentó ayer por la mañana en la comandancia municipal para exigir que les garanticen seguridad, pues aseguran que no ven presencia de la policía en el sector donde viven.

Los vecinos señalaron que anteayer lunes por la madrugada, cerca de las 4, un drogadicto al que identificaron como Wílbert A. ocasionó destrozos en cuatro casas y golpeó a varias personas; además, amenazó con violar a varias mujeres.

Los inconformes aseguraron que cuando se inició el problema estuvieron llamando a la Policía, pero los uniformados llegaron varias horas después y, aunque al final se detuvo al agresor, temen que, al ser puesto en libertad, nuevamente haga de las suyas.

Llegada

Recuerdan que fue en febrero pasado cuando el sujeto en cuestión llegó a vivir en ese fraccionamiento; su tía le ofreció hospedaje debido a que supuestamente no tenía dónde quedarse.

Los quejosos aseguraron que tenían conocimiento de que era una persona con adicción a las drogas, pero nunca se había metido con nadie, hasta que la madrugada del lunes, al parecer la mezcla de varias sustancias tóxicas hicieron que se vuelva agresivo.

Esta persona primero golpeó a su tíos con los que vive, así como a sus dos primos. Con piedras y con un martillo estuvo rompiendo los cristales de puertas y ventanas de varias viviendas.

El escándalo que provocó alertó a los vecinos, quienes salieron de sus casas y, a pesar de eso, el sujeto siguió ocasionando problemas: entró en los predios y ocasionó destrozos.

Varias mujeres cayeron en pánico cuando el sujeto comenzó a gritar que las iba a violar, por lo que la desesperación comenzó a invadir a los vecinos.

La Policía llegó alrededor de las 6:30 de la mañana al lugar de los hechos y detuvieron al sujeto, quien está en la cárcel municipal.

Ayer martes, los vecinos se organizaron y acudieron a la comandancia municipal para pedir mayor seguridad y que no permitan que el agresor regrese al fraccionamiento, pues temen por su integridad física.

Ofrecimiento

Los oficiales se ofrecieron a hacer sus rondas de vigilancia en ese sector y les dijeron que el sujeto será transferido al psiquiátrico porque parece que padece de sus facultades mentales.

Pero los quejosos no recibieron con agrado esta noticia, pues consideran que esa persona no padece de sus facultades mentales, sino que más bien las drogas lo vuelven agresivo, por lo que ya no lo quieren en el fraccionamiento.

Incluso, afectados por los destrozos en sus viviendas no quisieron encarar al sujeto ayer en una audiencia, pues aseguran que no lo quieren ver de nuevo, además que le tienen miedo.

Los inconformes señalaron que están enterados de que el detenido tiene antecedentes penales en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, al parecer por robo.— MEGAMEDIA