Denuncian en Motul a unos policías "abusivos"

MOTUL.— Vecinos denunciaron que policías municipales incurrieron en abusos anteanoche cuando detuvieron a un joven motociclista debido a que dobló porque hay un letrero de Vuelta Continua en la calle 26 entre 29 y 29-A del Centro, aunque el semáforo marcaba luz roja.

Indicaron que los agentes estaban en la misma calle comprando su cena cuando vieron al motociclista realizar lo que “hasta los mismos oficiales hacen”.

Los policías no se llevaron a un menor que iba con el joven solo porque lo guardaron en un local, donde lo quisieron sacar a la fuerza con todo y moto.

“¿Acaso son esos elementos nuevos que prometió el presidente municipal (Roger Aguilar Arroyo)? Trataron feo a todas las personas que lo vieron”, dijo un vecino inconforme.

“Al otro joven se lo llevaron los oficiales por algo que no es justo porque todos los conductores lo hacen”.

Los inconformes señalaron que si no quieren que se use, deben retirar el letrero y se deben poner las señales de Vuelta Continua y así no habrá problemas de ese tipo.— M.C.T.

