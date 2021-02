Denuncian fraude de una asociación en Yaxcabá

También acusan de cómplice a la titular del DIF

YAXCABÁ.— De nueva cuenta familias de este municipio se quejan por el presunto fraude de una asociación civil del estado de Oaxaca y acusan de cómplice a la presidenta del DIF, Lorena Ávila Euán.

De acuerdo con los quejosos, en agosto de 2019 Mujeres Campesinas por el Desarrollo Social A.C., que llegó por medio del DIF Municipal, indicó en una reunión que Yaxcabá estaba en los planes de acciones de vivienda de la asociación.

Los afectados indican que recibieron una hoja que indica que la asociación civil tiene su domicilio en el estado de Oaxaca y está certificado por el licenciado Othón Sibaja Martínez, notario público número 46 de dicho estado, con número de registro 64 tomo III de la sección cuarta (Sociedad y asociaciones civiles), comprobante número 11211246h y con numero de escritura pública 31, 971., volumen 419, con fecha del 7 de noviembre de 2016.

En el documento se indica que la licenciada Margarita Isabel González Juárez, en representación legal y de la asociación, dio fe en la firma de convenio para que las familias puedan ser parte de los beneficios de la vivienda, que consiste en dar $12,500, la primera mitad de dos pagos para poder ingresar al programa de vivienda que firma la asociación, el municipio y el beneficiario. La otra mitad se entregaría cuando la asociación y la Comuna le entreguen la vivienda lista al beneficiario.

“La presidenta del DIF-Municipal es quien nos convocó y el primer pago ella lo recibió y le pedimos que nos dé una respuesta del fraude del cual ella es cómplice, porque ella personalmente recibió el dinero del primer pago y lo afirmamos porque es verdad no inventamos”, manifestó un quejoso.

“No sabe nada”

“Ella ahora se escuda de que no sabe nada, pero bien que nos convocó y nos reunió con una persona de la asociación del cual no recordamos el nombre, cuando la vamos a ver hasta llora que porque hasta a ella engañaron, pero solo lo hace para que le tengamos pena y no denunciemos el fraude que hizo con la asociación civil” indicaron los quejosos”, agregaron los inconformes.

Poco más de 200 familias de la cabecera y sus comisaría resultaron afectadas.

Lorena Ávila Euán es exalcaldesa de Yaxcabá y esposa de Sansón Israel Palma Santos, quien ha gobernado el municipio cuatro veces y ahora es precandidato a diputado federal por el distrito I con cabecera en Valladolid.— josé candelario pech ku