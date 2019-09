Denuncian maltrato animal “disfrazado” de tradición en Sucilá

TIZIMÍN.- Activistas e integrantes de la Asociación de Cabalgantes en Timizín lamentaron los recientes actos de “barbarie disfrazada de tradición” que tuvo lugar en días pasados, cuando durante la feria en honor a la Virgen de la Natividad, en Sucilá, fueron destripados varios caballos; en una corrida de toro.

En días pasados; el alcalde de Sucilá Diego Lugo Interian declaró que no habría torneo de lazo; como se estaba difundiendo en redes sociales, sino corridas tradicionales donadas por otros municipios.

Arceo Massa; presidente de la Asociación de Cabalgantes en Tizimín, lamentó que el alcalde haya autorizado el evento y consideró que “lo más triste (es) que lo disfracen y lo lleven de la mano con la iglesia y la feria“.

Aspectos de la corrida de toros donde fueron destripados varios caballos.

También lamentó que una parte de la ciudadanía sea “cómplice” de estos hechos lamentables, pues pagan por ver una masacre de caballos. Opinó que mientras haya público para estos eventos estos actos “nunca se acabarán“.

Reconoció que el Ayuntamiento no organiza estos eventos, pero sí los autoriza: “Aquí en Tizimín hemos tenido este tipo de actividades, pero no se contrata a ganaderías con toros matreros, por que están entrenados para eso. Quiero aclarar que esto no es tradición; ni mi abuelo ni mi padre estuvieron en un destripadero; no lo considero como una tradición”.

Proponen una reforma

Por su parte, el exalcalde y exdiputado Pedro Couoh Suárez; quien a través de redes sociales criticó también el evento, lamento que los ayuntamientos promuevan este tipo de eventos que atentan contra los derechos de los animales.

“Sin duda es un muy mal ejemplo para los niños que acuden a estos espectáculos. Pero el mayor problema es la perversión de la tradición, (pues) esto no forma parte de las tradiciones de Yucatán. Las corridas tradicionales se realizan con toros de la región; eso es la tradición, esto es un espectáculo morboso con el que hacen dinero algunas personas y que además tienen el descaro de querer venderlo como tradición“.

Consideró que que urge modificar la ley para cerrarle la puerta a los alcaldes que quieran seguir con este tipo de acciones; como lo propuso en el 2011. Recalcó que la corrida de postin en Tizimín es distinta, porque no entran vaqueros a lazar al toro.

Explica que en la feria de Tizimín ponen el embarcadero y se lleva al toro en cajón cerrado, se suelta y ahí mismo regresa el animal.

Un acto bárbaro desde el inicio

En el caso de Sucilá, señaló, emplean toros para matar caballos, incluso el cuerno de los le sacan punta es decir son afilados.

“Finalmente el presidente Municipal es el responsable de lo que sucede en el municipio, pero su argumento será que no lo sabía y eso es peor; por que como autoridad debe saber”.

Resaltó que las tradiciones peligran y por eso es necesario una nueva ley al respecto.