Denuncian posibles casos de Covid-19 en Acanceh

Habrían sido contagiados por ir a torneo de lazo

ACANCEH.— Asistentes de un torneo de lazo que se realizó en la comisaría de Ticopó denunciaron que se contagiaron de Covid-19.

Antes publicamos que sin importar el rebrote del Covid-19 que se registra en el estado, continúan realizando torneos de lazo con la presencia de numerosos espectadores.

En un lienzo charro de un rancho de Ticopó se llevó al cabo el tercer torneo de lazo con una entrada impresionante de vaqueros que llegaron a participar y otros a ser espectadores.

Los organizadores consideraron un éxito el evento, ya que señalaron que estuvo “llenísimo.”

Sin embargo, en mensajes de WhatsApp, unos asistentes al torneo de lazo informaron que se contagiaron de Covid- 19 al no cumplir con las medidas preventivas.

Una de ellas señala que “ya valieron los que asistieron a Ticopó”, en tanto otra escribió “llevo tres días con calentura”.

Síntomas leves

Una asistente más señaló que tiene “solo dolor de cabeza por el momento” y una mujer con suerte señala que “lo bueno que no asistí al torneo de lazo”.

Positivo

En otra plática, un joven dijo que “uno de mis amigos que asistió al torneo de lazo dio positivo a Covid-19 o ya se sentía mál y asistió”.

Durante el evento, el narrador insiste a los asistentes que no suban fotos ni vídeos a redes sociales, incluso que no comenten con sus amigos, porque perjudicarán al torneo de lazo, de modo que continúa realizándose pese al rebrote del coronavirus.— MAURICIO CAN TEC