Denuncian presunta detención ilegal en Tixspéhual

TIXPÉHUAL, Yucatán.- Este jueves, el enfermero Pedro Antonio Cruz Hau denunció un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de este municipio, quienes lo detuvo sin razón aparente.

Imagen publicada por el enfermero Pedro Antonio Cruz Hau en su cuenta de Facebook, en la que señala que fue detenido sin motivo

"Lo que están haciendo los policías de Tixpéhual es un abuso de poder, en esta ocasión me detuvieron sin razón cuando me dirigía a mi lugar de trabajo”, aseguró Cruz Hau.

Pues a los que se preocuparon gracias por las llamadas y mensajes y para los que no saben hoy fui victima de la policia... Publicada por Pedro Antonio Cruz Hau en Jueves, 15 de octubre de 2020

A través de su cuenta de la red social Facebook, el enfermero publicó: "Pues a los que se preocuparon gracias por las llamadas y mensajes, para los que no saben hoy fui víctima de la policía de Tixpeual, me detuvieron y querían infraccionar. Ante su insistencia, les pedí la infracción, pero respondieron que según las nuevas leyes se les paga a ellos la multa”.

-Al negarme a esa propuesta de pagarles la multa directamente, pretendieron quitar las placas del automóvil, al no acceder y después de dialogar, me amenazaron diciéndome que me conocen y que me darían en la ma...".

Para Cruz Hau, lo más triste es que fue víctima del abuso de poder de elementos de la Policía, quienes asegura que lo sometieron, lo esposaron y trasladaron a la cárcel, "como si fuera un delincuente".

El enfermero, en su publicación en Facebook, sugiere andar con cuidado por el lugar, donde los policías pretendían multarlo sin motivo, al mismo tiempo, responsabiliza a los elementos policíacos de lo que le suceda a él de ahora en adelante.

Agregó que no es la primera vez que ocurre este tipo de acciones por parte de los policías de ese municipio, Cruz Hau asegura que en varias ocasiones se les ha visto en la carretera Mérida- Tixkokob intentando detener a alguien para extorsionarlo o con cualquier pretexto multarlo y llevarlo a la cárcel.