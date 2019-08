Denuncian que el buceo de pulpo se hizo todo el año

PROGRESO.— La prohibida práctica del buceo del pulpo sale a relucir en la incipiente temporada de captura del molusco ante los bajos volúmenes de captura que se obtienen por medio del sistema artesanal de gareteo de las lanchas empleando jimbas y carnada.

Los mismos ribereños aseguran que la pesca de pulpo por medio del buceo se realiza en varios puntos de la costa, como Celestún, Chicxulub, Dzilam Bravo y algunos puertos del oriente, lo realizan pescadores foráneos contratados por permisionarios quienes están acostumbrados al buceo de diversas especies marinas.

Pero hay la preocupación del sector pesquero pues con el buceo de pulpo, los buzos también estarían capturando langosta y caracol blanco, éste último está en veda permanente.

Luego que el primer día de la pulpeada del jueves pasado resultó un fracaso, con capturas de 3 a 4 pulpos por pescador, las lanchas retornaron con 4 kilos, otras 10 y algunas con 20 kg, numerosos ribereños comenzaron a bucear el molusco, práctica ilícita y prohibida que según los mismos pescadores se hizo durante todo el año para pescar el octópodo.

Marcos León Centurión, quien en el primer día de la pulpeada solo pescó siete pulpos, afirma que muchos pescadores están buceando el molusco y son los únicos que están obteniendo de 20 a 30 kilos, pero están dañando la especie porque los sacan de las cuevas y para ello usan cloro que llevan en botellas, y a los pulpos los pescan con ganchos.

León Centurión, de 57 años de edad asegura que los pescadores jóvenes son los que están buceando pulpo y logran buena captura, mejor que los que lo hacen mediante el sistema artesanal, práctica que se hizo durante todo el año.

“Como en cada temporada varios permisionarios contratan a pescadores de Champotón, Quintana Roo y Tabasco para que operen sus lanchas; no todos (los foráneos) lo hacen pero los más jóvenes son los que bucean y sacan cantidades considerables del molusco”, dijo.

Otros pescadores que luego del primer día de baja captura optaron por esperar a que la pesca mejore, comentan que hasta donde saben los puertos donde se bucea el pulpo son en Chicxulub, Celestún, Dzilam y en los del oriente del litoral donde también están llegando pescadores foráneos.

Otros pescadores señalan que varios factores afectan el inicio de la pulpeada como son que la mayor parte del día transcurre en calma lo que no permite el gareteo de lanchas y alijos. También hay mucho lino (algas marinas) a medio mar y eso impide la libre captura y por último corrientes encontradas, pero eso no es impedimento para que los buzos, usando cloro y gancho, saquen pulpos de diversos tamaños.

En Chuburná, pescadores tabasqueños que trabajan para el permisionario Mariano Tzab, obtuvieron regular captura de pulpo en jornadas de 12 horas, salieron a pescar a las 7 de la mañana y retornaron a las 7 de la noche, capturaron 30 kilos.

Daniel Castro Narváez, también permisionario de Chuburná mencionó que los pescadores que se aguantan hasta las 6 de la tarde en alta mar obtienen buena captura de pulpo, pero los ribereños que se fastidian y suspenden la pesca a las 3 de la tarde solo obtiene de tres o cuatro pulpos.

“La pesca de pulpo no es nada fácil, hay que soportar el sol que quema durante todo el día, los pescadores pasan serios apuros, se desesperan cuando ven pasar las horas y no cae un pulpo, lo que significa para ellos que no ganarán para llevar el sustento al hogar”, expresó.— GABINO TZEC VALLE