Denuncian que médicos no quisieron atender a paciente

Ticul.- Familiares de la ciudadana Reyna Ek Paredes de 31 años de edad se manifestaron con enojo tras negarle el servicio médico a su familiar, pues se le complicó la respiración. Un familiar relató que la señora Reyna se empezó a sentir mal cuando le aplicaban su medicamento ya que padece de insuficiencia renal crónica.

Tras notar que se sentía mal y que las la respiración se le complicaba, los familiares optaron por llevarla al centro de salud dónde el médico en guardia le negó el servicio a la femenina.

Durante dos horas estuvo la paciente suplicando el servicio, pero el médico de guardia se lo negó argumentando que no la podía atender por qué sus consultas las llevaba un particular. Ante esta negativa la familia decidió llevar a la paciente hacia a la ciudad de Mérida, en un vehículo particular, ya que se le complicaba la respiración.

Al llegar al nosocomio de la ciudad también le negaron el servicio médico a la señora, es por ello que la familia manifestó su enojo y ahora pide a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto, pues consideran que no deben jugar con la salud de los ciudadanos.- Ismael Chuc Santos.