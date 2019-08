Denuncian represalias

Multa de $200 a 35 mototaxistas por no ir a plantón

TICUL.— Tras varias semanas de una protesta de mototaxistas en el Palacio Municipal, los problemas en las agrupaciones continúan y los agremiados denuncian que siguen siendo objeto de hostigamiento por parte de los líderes.

Una de estas agrupaciones es la Croc, dirigida por Feliciano Mena, donde los quejosos aseguran que en días pasados la directiva impuso una multa hacia los agremiados que no participaron en la protesta contra las autoridades municipales.

Omar Matos, uno de los denunciantes, señala que a pesar que el líder de su agrupación dijo que no fue obligatoria la participación de los mototaxistas en la protesta, el lunes de la semana pasada, Feliciano Mena y su directiva impusieron una multa de $200 a 35 socios que no asistieron al plantón.

“En mi caso me quieren cobrar una multa de 500 pesos porque declaré públicamente que me obligaron a participar en la protesta. Además, Feliciano Mena dijo que si no se imponen estas sanciones en el próximo plantón nadie se presentará”, lamenta Omar Matos, quien pide a sus compañeros protestar como él.

“Invito a mis compañeros a no pagar la multa ya que claramente el dirigente dijo que a nadie se le había obligado. No permitamos que una directiva de corruptos nos intimide con multas en lugar de beneficiar a los socios”, agrega.

“No pagaré la multa y si la directiva me da de baja, trabajaré por mi cuenta. En lo personal cuestioné a la directiva porque en administraciones anteriores no se convocaba a protestas, y eso es porque el líder tenía un sueldo en el Ayuntamiento, además del dinero que le daba la misma agrupación.

“Hay que ponerles un alto a estos directivos, que solo buscan su beneficio propio”, puntualiza el mototaxista.— SERGIO IVÁN CHI CHI