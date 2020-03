Denuncian robos

Ladrón usaría la misma técnica para delinquir

MOTUL.— Vecinos del fraccionamiento El Roble denunciaron que el ladrón que fue capturado anteanoche usa la misma técnica de quemar parte de una casa para entrar a robar.

Ayer publicamos que vecinos vieron que las cortinas de una céntrica casa se quemaban y dieron aviso a la Policía. Los agentes hallaron unas chancletas cerca de la ventana y se percataron del intento de robo.

Ahora vecinos del fraccionamiento “El Roble”, ubicado a unas tres cuadras al sur de donde se registró este intento de hurto e incendio del predio, señalaron que los cacos robaron en dos casas.

En una de las viviendas, los ladrones quemaron el miriñaque y se llevaron pertenencias, y en la otra solo incendiaron el mosquitero porque llegaron los dueños.

Los afectados no denunciaron en la Policía Municipal ni en la Fiscalía General del Estado, por lo que nunca se inició la búsqueda de los delincuentes, que podrían ser los que sorprendieron anteanoche, ya que usan la misma técnica de robo. En Facebook, Claudia Soda señaló que anteayer robaron en casa de su hermana Myli Soda Gamboa y se llevaron un botín de unos $35,000 y no se hizo nada al respecto.— MAURICIO CAN TEC

