Denuncian trabas de edil petuleño

Ejidatarios, sin el aval del alcalde en trámite de tierras

PETO.— El comisario ejidal de Petulillo, Ángel Uicab Díaz, asegura que el alcalde Édgar Calderón Sosa no quiere firmar un documento que requieren a fin de continuar con el proceso para legalizar más de 765 hectáreas de terrenos nacionales que colindan con su comunidad y en los cuales trabajan actualmente.

Indicó que son 58 los ejidatarios que se beneficiarían con esos terrenos, por lo que han realizado las gestiones correspondientes para legalizarlos.

Aseguró que todo iba bien hasta que les indicaron que se requiere que el primer edil firme un documento para dar fe de que realmente son de esa comunidad.

“Calderón Sosa se negó rotundamente a firmar ese documento, lo cual nos perjudica, ya que nos estamos atrasando con los trámites. Lo único que queremos es su firma y una copia de su credencial de elector, pero lamentablemente el alcalde no quiere firmar”, expresó Uicab Díaz.

Indicó que buscarán otras opciones porque necesitan actualizar esos terrenos porque hace varios años que los trabajan.

Uicab Díaz agregó que hay otra persona que quiere legalizar esos terrenos, pero en el caso de Petulillo serían 58 ejidatarios beneficiados.

Entrevistado al respecto Calderón Sosa señaló que no firmó el documento porque en él no se especifican los nombres de los ejidatarios que se beneficiarían ni cuántos son. Solo aparece el nombre de Raúl Cetina Canché y copropietarios.

“El documento que me trajeron para firmar es una constancia de posesión y explotación, donde se confirmaría que el señor Cetina Canché y copropietarios están en posesión y tienen la explotación de más de 700 hectáreas de terreno desde hace 33 años, algo que no me consta; además que, así como está el documento, el beneficiario sería el señor Cetina, nadie más”, abundó el primer edil.

Agregó que de esa manera no firmará el documento, pues otra cosa sería si viera que todos los ejidatarios de esa comunidad se beneficiarían.— M.A.M.G.