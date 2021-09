Denuncian usurpación de funciones en Uayma

Afirman que es la ex alcaldesa quien toma decisiones

UAYMA.— Vecinos de este municipio identificados con Morena y el PAN denunciaron que quien gobierna es la ex alcaldesa priista Yamili Cupul Vázquez y no la presidenta del Concejo Municipal, Saury Arely Cupul, como se pretende hacer creer a la gente del municipio, quienes ya externaron su molestia por lo que está pasando.

Como hemos publicado en su momento, el pasado 1 de septiembre tomó posesión el Concejo Municipal, presidido por la priista Saury Arely Cupul, quien es prima de la ex alcaldesa y su ex secretaria particular.

De acuerdo con informes de vecinos de la comunidad, señalaron que desde que tomó posesión el nuevo concejo municipal no están despachando en el Palacio Municipal, sino en la casa de la ex alcaldesa, en donde están atendiendo de manera ilegal a la gente, pero lo más lamentable es que solo atienden a priistas.

Explican que cuando acude personal al Palacio Municipal no se le encuentra a la presidenta del Concejo, quien según dicen carece de capacidad para llevar las riendas del municipio, por lo tanto todas sus acciones las tiene que consultar con la ex alcaldesa, quien le dice todo lo que tiene que hacer, incluso le ordenan a quién apoyar.

Del mismo modo se denunció que la presidenta del Consejo Municipal está dedicada hacer la campaña política de la ex alcaldesa, a quien acompaña en las visitas que realiza en el municipio, pues ya están en plena campaña de manera ilegal.

Comentaron que el equipo de la ex alcaldesa ya está realizando su campaña política y sospechan que se está utilizando dinero del erario ya que ella lo sigue administrando, de tal modo que la presidenta del concejo solo es una pantalla, incluso las otras integrantes ya se sumaron al PRI, por lo tanto todo está controlado por la ex alcaldesa.— Juan Antonio Osorio Osorno