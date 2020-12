Denuncian violencia policial

En Tzucacab lo obligan a confesar a base de golpes

TZUCACAB.— María Teresa Quintero Suaste denunció ayer públicamente a policías municipales por abuso de autoridad, ya que ellos tras detener a su nieto Julián, de 18 años, le propinaron una paliza para que confiese un delito que, asegura, no cometió el joven.

“Lo golpearon a punta de pie, le pegaron con una tabla y lo abofetearon”, aseguró la quejosa.

Señaló que ahora su nieto, producto de la golpiza, tiene dificultad al respirar y teme por su salud, ya que fue operado por un soplo en el corazón.

María Quintero, visiblemente molesta, explicó que la noche del sábado 5 su nieto fue detenido violentamente en un predio en la colonia Miguel Hidalgo por agentes municipales.

Dijo que fue acusado de haber pinchado las llantas de dos vehículos y los policías, a golpes, lo obligaron a aceptar que él causó los daños, que fueron de poco más de 9,000 pesos.

La mujer dijo que fue golpeado por los municipales para que acepte que él dañó las llantas de los vehículos, a pesar de que él no lo hizo.

Agregó que por los golpes y la amenaza tuvo que aceptar pagar esos daños, para que salga de la cárcel.

“En ese momento no dijimos nada a las autoridades porque mi nieto no dijo nada; cuando llegamos a la casa el muchacho dijo que le dolían los golpes, fue cuando vimos que estaba golpeado, nos dijo que no dijo nada antes porque lo tenían amenazado”.

Julián explicó que tras su detención los agentes municipales lo golpearon con una tabla, le dieron patadas en el pecho y bofetadas fuertes con las manos abiertas, también tiene golpes internos y por esas lesiones tiene dolor al respirar.

“Reconocí como a tres de los policías que me golpearon, además me amenazaron con que si digo algo, donde me vean me van a volver a detener y me va ir peor, por eso no dije nada en la Policía”.

Respecto a esta queja se buscó la versión oficial de la Policía Municipal.

Édgar Moo Uc, director de la corporación, indicó que tras su detención se le realizó una valoración médica y el joven no presentaba golpes.

“Además, en ese momento no dijo nada, ni él ni sus familiares”, alegó.

También señaló que los afectados pueden presentarse para poner su queja para atenderlos y resolver su inconformidad.

“El joven fue detenido en estado muy inconveniente y los afectados que lo denunciaron pidieron llegar a un acuerdo aquí y, de no ser así, el caso se turnará a la Fiscalía”, dijo el jefe policiaco.

María Quintero agregó que trató de hablar con el alcalde Javier Cuy Canul, para plantearle el abuso policiaco, pero no pudo hablar con él y, ante ello, acudió a los medios de información para denunciar los hechos.

Sobre los cerca de 9,000 pesos que debe pagar su nieto, dijo que tuvo que tomar dinero que recibe del Programa Pensión para Adultos Mayores para pagarlos, y faltan dos mil para pagar todo.— Martín Chac Bacab

“Me amenazaron con que si digo algo, donde me vean me van a volver a detener y me va ir peor, por eso no dije nada en la Policía”