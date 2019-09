Deportistas se llevan un susto

Piden mejoras en Tekax para sus actividades físicas

TEKAX.— Mientras un grupo de jóvenes practicaba fútbol en la cancha que está a un costado de la comandancia de la Policía Municipal, sobre la avenida Ricardo Palmerín, la estructura metálica que sostiene uno de los tableros de la canasta de básquetbol cayó y casi lesiona a uno de los deportistas.

Este hecho, que tuvo lugar anteayer lunes, generó numerosas críticas de los jóvenes hacia el presidente municipal, Diego Ávila Romero, por el supuesto abandono de los espacios deportivos.

Samuel Caamal, líder de uno de los equipos de fútbol de la ciudad, lamentó que esa cancha no reciba mantenimiento.

Los quejosos aseguraron que la actual administración “tomó malas decisiones en cuanto al deporte”, ya que realizó cambios en la cancha del domo de la exestación, donde retiraron las porterías y colocaron unas canastas que están suspendidas del techo.

“Ya no podemos jugar fútbol de sala en esa cancha y tuvimos que regresar a este espacio que está junto a la Policía y a la avenida. Sin embargo, corremos riesgos ya que la malla perimetral se rompió hace unos años y ahora los balones se van hacia la vía y eso es peligroso”, señaló Samuel Caamal.

“Al no poder jugar en la cancha del domo regresamos a este espacio que no ha recibido mantenimiento, pero las estructuras metálicas ya no soportaron más y entonces ocurrió este accidente que casi lesiona a uno de los jóvenes.

“Es lamentable que las autoridades tengan en el abandono los espacios deportivos como éste, que está en un sector céntrico, y por eso hacemos un llamado a que tomen medidas, antes que descuidos como éste lesionen a las personas”, puntualizó.— H.N.B.P.