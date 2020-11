Derrapa por ''fantasma''

Motociclista sufre susto en un tramo de Dzidzantún

DZIDZANTÚN.— Un tremendo susto se llevó un motociclista que vio una sombra en su camino y derrapó unos 15 metros en el tramo Dzidzantún - Cansahcab.

El accidente ocurrió anteanoche en la vía mencionada, cuando el motociclista, quien no fue identificado, iba en una Honda 125 c. c. de Norte a Sur.

El lesionado, quien vestía un pantalón de mezclilla azul y una camisa de color rosa, comentó que vio una sombra en su camino.

“No venía recio y bajé la velocidad, pero al ver que esa sombra pasó sobre mí, perdí el control del volante y me salgo de la carretera y me voy entre la maleza”, explicó.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal para verificar los hechos.

El motociclista quedó tendido entre la maleza.

También llegó el comandante Martín Estrada y los paramédicos, quienes trasladaron al lesionado al IMSS de Dzidzantún.— Juan Manuel Chapa Cantú