Derrumbes y filtraciones

Familias van a los refugios y otras, con sus parientes

Habitantes de varios municipios se encuentran en refugios o en sus casas inundadas por las lluvias del ciclón “Cristóbal”.

En Hunucmá, el alcalde José Alberto Padrón Romero y empleados de Protección Civil visitaron ayer las inundadas colonias Guadalupe y Fátima y llevaron a varias familias a los refugios.

En Umán, el ciclón dejó árboles caídos, casas y calles inundadas y accidentes.

Una de las zonas más inundada fue el fraccionamiento Piedra de Agua, donde vecinos dijeron que entraba agua a sus patios por la calle y a sus casas por los techos y paredes de mala calidad.

“No es posible que haya llegado la temporada de lluvias y el Ayuntamiento no haya limpiado los pozos pluviales que están llenos de basura y lodo, así que no absorben bien el agua, y pasan los vehículos y entra el agua a las casas; además de que con la cantidad de agua que ha caído no se va rápido”, dijo la vecina Martha López.

Ayer mismo, el alcalde Freddy Ruz Guzmán recorrió las comisarías más inundadas por el ciclón: Ticimul, Dzibikak, Bolón y otras.

En algunas casas el agua subió hasta unos 40 centímetros de alto. Protección Civil municipal revisó que las viviendas no estén en peligro de derrumbarse.

En Ticimul, Ruz Guzmán y Juan Puc Maldonado, director de Protección Civil, visitaron a los vecinos Feliciano López Iuit, Jorge López Batún y Alicia Batún Kantún, cuyas casas fueron las más inundadas.

El edil se comprometió a apoyarlos con la construcción de pozos profundos para que sus viviendas no se vuelvan a inundar.

Indicó que las direcciones de Protección Civil y Obras Públicas revisarán las casas para evaluar los daños, a fin de que los apoyos de vivienda se destinen a las personas que los necesiten.

Por último, dijo que en las comunidades se abrieron albergues temporales.

Yaxunah, Yaxcabá, se encuentra todo inundado.

La Uady, que realiza ahí un proyecto social, invitó a donar ropa, cobertores, sábanas, productos de higiene personal y de desinfección, y despensas (frijol, arroz, avena, enlatados, aceite, cloro, galletas, papel de baño, etcétera) para llevar a las familias de ese poblado.

Tahdzibichén, otra comisaría de Yaxcabá, se inundó totalmente. El agua entró a las casas y la iglesia.

Se averiguó que desde el paso del huracán “Isidoro”, en 2002, la comisaría no se inundaba.

Hasta ayer, la Comuna no abría un refugio en la comunidad, pero, se indicó que policías en patrullas municipales llegaron, tomaron fotos y se retiraron.

Otras comisarías del municipio que se inundaron son Tiholop, Kancandzonot, San Pedro y Santa María.

En Sudzal, la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que no tiene techo, se desplomó por tanta humedad acumulada.

La Comuna abrió dos albergues en la cabecera municipal: la primaria Narcedalia Montalvo de Gamboa y la secundaria Irma Flor Camargo, donde se lavaron baños y aulas, se desinfectaron y se les surtió de cobijas, colchonetas, agua purificada, frijol, arroz y huevo, entre otros productos

Algunas casas están algo inundadas pero nadie ha querido abandonar su hogar. Ante ello, personal municipal recorre cada hora la población para prestar ayuda.

En las comisarías de Tzalam y Chumbec, los parques principales y algunas casas se inundaron; los molinos de nixtamal no pudieron laborar, así que la Comuna llevó 50 kilos de tortilla a Tzalam y 100 kilos a Chumbec.

En los albergues hay personal en espera de recibir a las familias y atenderlos por secciones, los hombres en un lado y mujeres, niñas y niños en otros anexos, si fuera necesario.

En San Antonio Cámara, comisaría de Temax, unas 50 familias afrontan la inundación de sus casas.

El Ayuntamiento envió personal y una pipa para desaguar calles y casas.

El alcalde José Wílberth González Escalante dijo que en Palacio se abrieron dos refugios y la gente puede ir ahí por ayuda las 24 horas del día.

En Izamal, grupos de trabajadores municipales recorrieron colonias de la ciudad y las comisarías Citilcum, Kimbilá, Cuauhtémoc, Sitilpech y Xanabá para invitar a las familias de las casas inundadas a ir a los refugios, pero la mayoría prefirió ir a viviendas de otros familiares.

Algunas familias perdieron muebles, artículos de línea blanca, aves y cerdos.

En la ciudad, la escuela nocturna María Canto de Roche funciona como albergue; en Citilcum, el refugio está en la calle 10 con 11 del Centro; en Kimbilá, en la secundaria Roberto Arturo Fernández; en Xanabá, en la Telesecundaria; en Sitilpech, en el comisariado municipal; en Cuauhtémoc, en la primaria Salvador Alvarado.— Jorge Castilla Franco/ Carolina Uc Quintal/ José Candelario Pech Ku/ Miguel Ángel Cárdenas Pech

Yucatán Ciclón “Cristóbal”

Las comunas atendieron ayer a vecinos afectados por las lluvias e inundaciones.

Motul

El Ayuntamiento informó que 200 vecinos de las comisarías, y varias familias de la cabecera, estaban ayer en los refugios de la ciudad.

Elementos de Protección Civil, Policía Municipal y voluntarios rescataron a las familias y las llevaron a los albergues durante la noche del jueves y la madrugada de ayer.

El Sistema Municipal de Agua Potable informó que ayer apagó las dos bombas de agua, de 40 y 60 HP, porque las turbinas están entre agua. Con ello se previno que se quemen, pero la ciudad se quedó sin agua. Por el mismo motivo, apagó las bombas de agua de las comisarías de Kiní, Sacapuc, San Pedro Chacabal y Ucí.

La Policía Municipal cerró la inundada calle 29, desde la 38 hasta Monty, así que los vehículos que se dirigen a Mérida se desviaron a la 38 y luego a la 27, 36-A y 23.

Muxupip

Se activaron y desinfectaron los refugios, a donde llegaron familias desde la madrugada.

Tixpéual

La primaria Cuitláhuac es refugio para los damnificados del ciclón y la Unidad Básica de Rehabilitación, albergue para enfermos. Protección Civil desagua los interiores de las casas, pero no patios.

Tixkokob

El Ayuntamiento abrió nueve albergues y pidió donativos, que se reciben en los mismos refugios.

Conkal

Se suspendió la recolección de basura desde ayer y hasta mañana domingo. El lunes se reanudará.

Mocochá

Familias cuyas casas se inundaron declinaron ir a los refugios.

Baca

La alcaldesa Guadalupe Marisol Pech Basto supervisó la desinfección y activación de los refugios; ayer en la mañana visitó las casas inundadas e invitó a las familias a ir a un albergue.

Cacalchén

La alcalde Abigail Pérez Vázquez visitó a las familias cuyas casas se inundaron. Protección Civil informó que en la calle 24 entre 9 y 11 bajaron las cuchillas de la luz por el nivel de la inundación, pues el cableado hacía cortocircuito. Además se apagaron las bombas de agua, que quedaron inundadas.

Cansahcab

En la comisaría de Santa María se dio bloques a la gente para subir sus pertenencias que se mojaron por las inundaciones y se invitó a ir a refugios ya habilitados.

Yobaín

Elementos del Ejército Mexicano y del Ayuntamiento visitaron las casas inundadas e invitaron a las familias a ir a los refugios.

Telchac Puerto

De casa en casa se repartieron despensas donadas por la Comuna y empresarios.

Telchac Pueblo

El Ayuntamiento usó camiones para desalojar a damnificados para llevarlos a los refugios.