Desabasto en IMSS Tizimín

Faltan insumos, equipo y personal, indican empleados

TIZIMÍN.— El incremento de casos de Covid-19 en esta ciudad ha puesto en aprietos en los últimos días a la clínica del IMSS ante la falta de insumos, equipamiento y personal médico.

Médicos se han contagiado, por lo que la mayoría está bajo incapacidad, y ahora solo las enfermeras están a cargo de pacientes con coronavirus.

Los mismos empleados, que pidieron el anonimato por temor a represalias, manifestaron con urgencia que necesitan insumos y equipos médicos así como adecuar un área de Covid-19 en el mismo nosocomio.

Según revelaron los trabajadores de la unidad, solo ayer tenían a casi 10 pacientes en estado crítico, es decir, que ingresaron con falta de oxígeno.

Incluso indicaron que hubo derechohabientes que necesitaban ser intubados y con oxígeno y no se contaba con el equipo suficiente.

Los trabajadores lamentaron que no se tenga el área adecuada para atender a enfermos con coronavirus, pues se brinda servicio en la misma sala de urgencia y sin dividir a las demás personas que ingresan por otro mal.

Según dicen, por si fuera poco el químico que entra a tomar muestras de Covid es quien también valora las muestras de otros pacientes porque no hay suficiente personal médico.

Señalaron que la situación se le ha manifestado a la directora de la clínica, Lía Amaro García, y a los delegados, pero hasta ahora no se tiene una respuesta concreta, incluso dicen que no se están negando a trabajar, sino que la molestia es porque no hay médicos de apoyo ni equipo indispensable para poder salvarle la vida a los pacientes graves.

Hay enfermeras que apenas se están recuperando del contagio del virus; sin embargo, los médicos aplazan su cuarentena reportándose como mal de salud para no entrar en apoyo.

“No podemos entrar solos y sin médicos, va contra la Normal Oficial Mexicana, se supone que hubo un recurso que se destinó a la clínica, ¿dónde está ese dinero?, urge que nos escuchen”, dijeron trabajadores del IMSS.

Apoyo

A manera de ejemplo, para precisar la gravedad del asunto, indicaron que ayer tuvieron que pedir el apoyo en el área de Covid a la doctora que estaba atendiendo a pacientes de piso cuando no debería, pues pone en riesgo a las demás personas. Hasta ayer, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud del gobierno Federal, había 53 casos activos, 115 recuperados, seis defunciones y 19 sospechosos.— WENDY UCÁN CHAN