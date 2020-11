Desafío en los puertos

Mal tiempo y los caminos dañados afectan en la zona

TIZIMÍN.— Tras hacerse oficial la reapertura de playas en el Estado, mañana lunes, prestadores de servicios ven afectaciones en el sector turístico, ya que los nortes no les permitirán trabajar bien y las condiciones de los caminos dificultan el tránsito a los visitantes.

Aunque la vía que va de Panabá a San Felipe ya se está reparando, el camino que conduce de Tizimín a Río Lagartos sigue inundado. Con las últimas lluvias el nivel del agua ha aumentado a más de un metro y uno que otro vehículo que desconoce las condiciones se ha quedado atascado.

Heysler Pacheco Alcocer, prestador de servicios y restaurantero de Río Lagartos, señala que en el caso del puerto desde el pasado 15 de septiembre ya se había abierto el acceso a turistas nacionales. Sin embargo, con la llegada de los fenómenos meteorológicos la actividad se paralizó.

Dice que además del clima que no ayuda, las condiciones de las carreteras provocan que el visitante no se arriesgue a viajar. Explica que lo peor del caso es que no hay ningún señalamiento que oriente al turista para que busque alternativas para llegar al puerto, pues la mayoría se basa en el camino que va de Tizimín a Rio Lagartos sin saber que se va a enfrentar a un tramo inundado.

El entrevistado añade que las medidas sanitarias en Río Lagartos son estrictas, desde la revisión de la temperatura del comensal que acude al restaurante, el uso de cubre bocas, la aplicación del gel y respetar la sana distancia.

Lucio Figueroa Salamanca, prestador de servicios de San Felipe, señala que como parte de las restricciones que se han implementado en el puerto no se puede llevar a más de dos familias en cada lancha y solo puede ir un límite de cinco personas por embarcación.

Precisa que en las palapas de la playa no pueden estar dos familias y tampoco se puede llenar el lugar para evitar aglomeraciones en las playas.

Dice que a las personas que no porten el cubrebocas no se les permite el pase en la embarcación, pues lo que menos quieren es contagiarse de Covid-19.

El lanchero lamenta que los nortes les afecten, pues justo ahora que tienen luz verde para trabajar el tiempo no les favorece.

Incluso afirma que no hay pesca, no se puede salir a la mar, lo que frena también al turista a dar un paseo en lancha.

Indica que otro factor que afecta son las playas que no han recuperado su color. Siguen con una tonalidad café y hay que esperar que el agua se asiente. Con los huracanes todo se movió.— Wendy Ucán