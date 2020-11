Desagravio en Valladolid

Lamentan que se destruyan calles en una colonia

VALLADOLID.— El grupo civil “Despertar Ciudadano” y vecinos, realizaron un acto de protesta de desagravio debido a que, afirman, el ayuntamiento está destruyendo el parque de la Colonia Oaxaqueña y construyendo otro de manera injustificada, tirando recursos a la basura, cuando la mayor parte de las calles de la ciudad están en deplorables condiciones.

El evento lo organizó el grupo civil “Despertar Ciudadano”, pero ya en el lugar, se les sumaron varios vecinos de la colonia, quienes expusieron su inconformidad por el trabajo que se hace, por el gasto de dinero en donde no se debió hacer.

Consideraron que el parque sí requería de un mantenimiento general, mejorar sus instalaciones, incluso la iluminación, pero no era necesario destruirlo en su totalidad, por lo que creen que solo se tira dinero a la basura cuando se puede aprovechar para otras necesidades que se tiene en la ciudad como mejorar las calles.

Recordaron que es casi imposible transitar en las calles de la ciudad sin que se tenga que pasar en los baches, por eso es urgente la reparación general de varias arterias, incluso algunas de ellas céntricas que están en deplorables condiciones.

Dos modificaciones

En cuanto a los parques, los manifestantes recordaron que se destruyó el que está ubicado en la segunda etapa del fraccionamiento Flor Campestre, el campo de fútbol Aguilar, ya tiene cuando menos dos modificaciones, y ahora le están poniendo césped sintético, pero lo más grave es que el parque de su colonia no requería ser destruido y no les importó: metieron maquinaria pesada y lo destruyeron.

Los participantes comentaron que se trataba de un desagravio a la sociedad, porque se está gastando dinero que no se justifica, y creen que solo es con el objeto de obtener el famoso “diezmo” que piden la mayoría de los alcaldes a los constructores.

Los vecinos manifestantes fijaron carteles en los árboles y donde pudieron en los que expresan su molestia ante lo que pasa, pues no hay una buena planeación de las acciones, como priorizar obras, además que no hay sensibilidad por la destrucción de las calles que desde hace más de tres meses que se repavimentan y que hasta ahora no se terminan, con el argumento que las condiciones del tiempo no lo permiten y ya hace casi una semana que no llueve, según indicaron.

Señalaron que hasta donde saben no se ha implementado algún programa emergente de bacheo.

Indicaron que la protesta que realizaban era en desagravio por la destrucción del parque sin hacer alguna consulta con los vecinos para conocer si esa obra era o no prioritaria y si es lo que realmente necesitan en el lugar.— Juan Antonio Osorio Osorno

