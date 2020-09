Descuentos en el salario a personal de salud que no regrese a laborar

MÉRIDA.- Trabajadores de la salud tendrán que retornar a su centro de trabajo o recibirán el descuento en sus pagos sino asisten.

Según informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Eulogio Piña Briceño, las autoridades estatales tienen la facultad de aplicar las medidas necesarias para esto, toda vez que está en proceso el regreso de personal a sus centros de trabajo.

"A partir del 15 de septiembre, aquellos trabajadores que no se presenten a laborar van a tener en sus cheques el descuento por sus inasistencias. Para quienes presenten alguna justificación, se tendrá que valorar. Sin embargo, consideramos que hubo suficiente tiempo para que, quienes tienen alguna enfermedad, puedan controlar su estado y así regresar a sus labores".

El acuerdo para para el regreso ordenado, celebrado entre @TU_IMSS y el SNTSS establece la instalación de filtros sanitarios, toma de temperatura, aplicación de gel, habilitación de entradas y salidas exclusivas, NADA se cumple en @IMSS_YUCATAN pic.twitter.com/wfX2kEkiDH — JusticiaIMSSYucatán (@JusticiaImssYuc) August 13, 2020

Precisó que en caso de que haya trabajadores que no retornen por su condición de salud, tendrán un seguimiento de las autoridades, de modo que no presten sus servicios de manera particular.

Hace dos semanas que @IMSS_YUCATAN regresó a laborar a los de confianza En la delegación no hay filtros, no toman temperstura, no hay sana distancia, no cumple el acuerdo con el SNTSS Miriam será responsable de contagios y muertes@zoerobledo @jlpreciadob @victorlozanop @MauVila — JusticiaIMSSYucatán (@JusticiaImssYuc) August 19, 2020

Personal médico en jubilación

Asimismo, informó que quienes por edad o por enfermedad no quieran regresar a laborar, ya iniciaron los trámites de su jubilación.

"Ya hemos atendido a unas 35 personas que se quieren jubilar y se va a incrementar porque yo creo que en el mes de octubre, muchos van a pedir su prejubilatorio, en prejubilatorio, son 3 meses que tiene derecho el trabajador y luego, se considera que están jubilados".