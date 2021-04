Desesperación de ganaderos por la muerte de reses

TIZIMÍN.— La desesperación de los ganaderos por las pérdidas económicas que están sufriendo se empieza a manifestar en redes sociales, donde hacen un llamado al gobierno del Estado para implementar un programa de apoyo urgente.

El ganadero Mario Mena Narváez pide compartir la publicación de su cuenta de Facebook para que sean tomados en cuenta ahora cuando más lo necesitan, pues tan solo él ha perdido a ocho reses y calcula que en Panabá, de donde es originario, se han muerto alrededor de 500 animales.

Puntualizó que no lo hace con fines políticos, sino por la desesperación de no tener los recursos suficientes para salvar a sus animales.

“Regreso del rancho desanimado, como muchos pequeños productores y ejidatarios que pierden el fruto de su esfuerzo de muchos años”, indicó el entrevistado.

Recordó que hace algunos meses las autoridades estatales implementaron un programa de alimento para ganado con 50% de descuento para esta época de sequía, pero no todos tuvieron el dinero para pagar la parte que les corresponde porque a la ganadería le ha tocado una temporada crítica.

Las inundaciones hicieron que se pudra el pasto y se murieran animales.

“La pandemia también ha golpeado esta actividad y ahora nos toca la sequía que obliga al ganado a salir a buscar comida en las sabanas o en la orilla de la carretera donde consumen plantas con resina que los enferma y se vuelven anémicos”, explicó.

“Hace unos días vendí una res moribunda, no estaba muy flaca pero seguramente comió alguna planta con resina que la dañó y por ese animal me dieron 1,200 pesos, cuando el precio real es de hasta $12 mil”, afirmó.

Mena Narváez agregó que en su caso tuvo acceso al programa estatal Peso a Peso. “Pagué alambre de púas, pero hasta ahora no nos ha llegado, si lo tuviera cercaría una parte de monte donde el ganado puede buscar algo para comer, pero no puedo porque no me lo han entregado”.

El productor manifestó que ha perdido la esperanza en el seguro ganadero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) debido a trámites engorrosos que tienen que realizar para que después les digan que no fue aprobada la solicitud.

“Por las inundaciones del año pasado se me murieron unas vacas, vinieron, tomaron fotos, luego me dicen que siempre no, igual por la sequía hicieron lo mismo y me salieron que este caso no entra en el programa porque es descuido del ganadero, por eso ya ni se los reporto”, concluyó.— ISAURO CHI DÍAZ