Desinfectan a pasajeros en Hunucmá

“Adorno”, el filtro de una terminal en Hunucmá

HUNUCMÁ.— Luego que el 30 de julio inauguró los arcos sanitizantes en los accesos del céntrico mercado, la Comuna puso en servicio ayer en la mañana un filtro desinfectante en la entrada de la terminal de los taxis colectivos de la ruta a Mérida, para prevenir contagios de Covid-19.

Personal de la Policía Municipal entregó ayer mismo esa instalación a la directiva del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).

Los pasajeros reciben desinfectante para las manos y pasan por el filtro antes de entrar a la terminal, ubicada en la plaza principal.

El Ayuntamiento informó que se instaló otro equipo desinfectante en la terminal del FUTV ubicada en la calle 64 entre 65 y 66 de Mérida.

Algunos pasajeros dijeron que pasar por el arco sanitizante les da cierta tranquilidad para viajar en las camionetas del FUTV, pues viajan a Mérida, no por gusto o paseo, sino por la necesidad de trabajar y ganar algo de dinero para la familia.

No obstante, como comentario en Facebook, Alan Daemons escribió que ayer “desde las 10 a.m. llegué a la terminal y exactamente 2 horas esperé para abordar una Van, lo que menos me gustó es que el filtro sanitario no se está utilizando, solo está de adorno, porque ni encendido lo tienen y solo está conectado el tubo a una base sin presión”.

En respuesta, otro usuario le pidió a la Comuna revisar que funcione el arco desinfectante de la terminal.

Otras personas igual se quejaron en Facebook de que esperan dos horas para abordar un taxi del FUTV para ir a Mérida, porque las Van no pueden viajar con cupo completo.— Jorge Castilla Franco