Alcalde de Peto desmiente cuatro casos sospechosos

Alcalde de Peto recomienda estar bien informados

PETO.— A través de las redes sociales se difundió que tres personas de esta villa habían intentado ingresar a Quintana Roo y les habían negado el acceso porque supuestamente tenían síntomas del coronavirus, lo que originó una movilización de las autoridades del municipio.

Funcionarios, personal de salud y oficiales se trasladaron a Dziuché, comunidad de José María Morelos, Quintana Roo, para confirmar o desmentir el caso.

Al final se logró ubicar a las tres personas y se descartó que tuvieran síntomas del Covid-19.

Ante esa situación, el alcalde Édgar Calderón Sosa dijo que es importante no estar difundiendo información falsa en las redes sociales, incluso, invitó a la población a no caer en pánico, pues hasta el momento no hay casos sospechosos o confirmados en esta villa.

El primer edil señaló que estarán informando de todo lo referente a la contingencia a través de la página oficial del Ayuntamiento en Facebook, y “es importante que la ciudadanía deje de compartir información falsa o de páginas apócrifas, porque solo generan confusión y temor”.

Ayer martes, elementos de la Policía, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, salieron a las calles de la población a vocear en todas las colonias sobre la importancia de que las familias se mantengan en casa.

Verifican caso

En Tixméuac también corrió la voz de que una mujer de la tercera edad llegó al municipio procedente de Cancún con síntomas del Covid-19, pero esto fue totalmente descartado, luego que médicos valoraron a la adulta mayor en su vivienda.— Miguel Ángel Moo Góngora / J.C.C.C.

