Desmienten maltrato a octogenaria

Autoridades de Tizimín revisan un hecho viral

TIZIMÍN.— El supuesto maltrato a una adulta mayor de 80 años, vecina de la colonia Santa Rosa de Lima, y que se hizo viral en las redes sociales, resultó ser falso.

La polémica surgió a raíz de una denuncia pública que habrían hecho familiares de Ramona Güémez Aguayo, quienes expusieron supuestos maltratos que recibía la mujer a manos de su hijo José Concepción Pisté Güémez, en el domicilio ubicado en la calle 54-A entre 63 y 63-A.

Atraen el caso

Personal del DIF Municipal y del departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Policía Municipal intervino en el caso; acudieron ayer jueves a la casa para constatar los hechos, sin embargo, la mujer no se encontraba y les dijeron que la habían llevado al asilo de ancianos días antes.

Incluso en la casa de ancianos “Los Tres Reyes” se presentó la directora del DIF, Alejandra Couoh Novelo, y la trabajadora social Valentina Sansores Novelo, quienes verificaron que la mujer reciba los cuidados adecuados por las religiosas.

En el domicilio donde vivía Ramona Güémez se encontró al hijo José Pisté, quien dijo que efectivamente acudieron los del DIF y vieron que su madre no estaba, pues ya la había entregado al asilo “para evitar más difamaciones” en su contra.

Incluso dijo que el padre de la sobrina que lo acusó siempre sacaba a su madre de su casa pues su hermana está enferma y no la pueden cuidar.

“Tiene unos granitos que le salen en la piel, siempre le ponía su crema, pero ella se rasca y se hiere, incluso todo el tiempo se me escapaba y tenía que salir a buscarla en las calles porque padece Alzheimer”, expresó.

“Yo soy el único que ha visto por ella; gasto dinero, no puedo salir a trabajar por lo mismo, yo tengo 65 y Más, con mi apoyo y la pensión de ella salíamos adelante. Pero ya no puedo ver, por eso la llevamos a la casa de los ancianos y con eso evito que me sigan difamando”.

Por su parte, María Luisa Chan Caamal, esposa de otro de los hijos de Romana Güémez (son tres), señaló que estar en la casa de ancianos es lo mejor para su suegra, pues hace unos días se cayó en la esquina de su casa.

“La pobre ya está perdiendo la memoria, a veces grita que la están maltratando y no es cierto, es muy traviesa y cuando la quieres ayudar te pellizca”, comentó.— WENDY UCÁN CHAN