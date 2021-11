Desorden en una consulta en Peto

En Peto no hubo control sobre los participantes

PETO.— Ayer se instaló una mesa de atención en los corredores del Palacio Municipal para la consulta ciudadana que se anunció previamente para definir si se llevará al cabo la fiesta tradicional del municipio en honor de la Virgen de la Estrella, que se realiza en diciembre.

Contrario a lo que había anunciado el alcalde Renán Jiménez Tah, solo se instaló una mesa de atención y no las tres programadas.

Además, pese a que el primer edil señaló que los módulos estarían en el parque principal, al final se instaló en los corredores del Palacio Municipal, para aprovechar la afluencia de personas que había por un evento que se llevó al cabo en la terraza municipal y corredores del edificio.

El módulo primero se instaló frente a la terraza municipal, posteriormente se movió frente a la comandancia municipal y finalmente se pasó al pasillo para entrar a la terraza.

Controversia

La forma en la cual se llevó a cabo la consulta generó cierta polémica, debido a que no había un control de los participantes, pues cualquier persona, vecino o no de esta villa, pudo participar y emitir su voto; esto, porque no les pedían a los participantes una identificación oficial.

Llamó la atención que incluso niños pudieron participar en la consulta.

En el módulo instalado, estuvieron presentes empleados del Ayuntamiento e integrantes del grupo de palqueros, que fueron los primeros en emitir su voto.

La pregunta que se hacía en la papeleta que se usó para la consulta, solo tenía una pregunta de manera específica, ¿Te gustaría que se realice la tradicional feria de Peto 2021-2022? Y la respuesta era “sí” o “no”.