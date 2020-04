Despedido por “ofensa”

Taxista de Izamal hace comentario sobre el alcalde

IZAMAL.— Un taxista fue despedido por el propietario de una unidad con el argumento de que ofendió en redes sociales al alcalde de esta ciudad, Fermín Sosa Lugo, y exigió a sus compañeros solicitar apoyo para su labor ante la contingencia.

El taxista Eduardo Martín publicó en Facebook: “Me corrieron del trabajo. Me levanté a las 3:30 de la mañana para ir a trabajar y al llegar a buscar la camioneta el dueño me dijo que ya no tengo trabajo, que me vaya, porque hice una publicación donde se ofendió el presidente municipal y que igual ando organizando a mis compañeros a que nos dé un apoyo económico a sus trabajadores, el cual nunca nos resuelven e igual que nos brinden material de protección y dejar de estar expuestos, exponer a nuestras familias y también a Izamal”.

El gremio de taxistas del FUTV considera injusto el cese de su compañero y afirma que el padre del alcalde, dueño de la placa del taxi, lo dejó sin trabajo.

Lamentaron la situación que están viviendo, ya que en plena contingencia pierden su empleo, del cual depende una familia.

También dijeron que no pueden expresarse públicamente sin temor a ser despedidos en esta contingencia y que llevan años laborando sin prestaciones.

“No vamos a querer que nos saques nombres y fotos, lo que podemos decirte es que si hablamos públicamente nos ‘matan’ por el patrón, no nos va a matar el coronavirus”, expresó un taxista.

“Sabemos que la situación no es buena pero en tiempo de vacas gordas dimos ganancias al patrón, ahora en tiempos de vacas flacas necesitamos apoyo”, concluyó.— José Candelario Pech Ku

Mercancía

Debido a la falta de pasaje, taxistas, sobre todo del FUTV, pasan una difícil situación.

Ingresos

En días pasados dimos a conocer que un grupo de taxistas locales pidió públicamente apoyo de despensas, ya que señaló que en un día de trabajo apenas llevan entre 20 y 50 pesos de ganancia a sus hogares.

