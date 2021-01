Despiden a los Reyes

Última procesión entre aplausos, porras y altares

TIZIMÍN.— Previo a la subida de las imágenes de los Tres Reyes, ayer se realizó el último recorrido por la ciudad ante una emotiva despedida de devotos.

Cerca de las 12 del día, los custodios a cargo sacaron las imágenes de la iglesia y en medio de voladores y aplausos fueron recibidos por la comunidad católica que esperaba en la puerta de la parroquia antes de partir.

La procesión por las zonas poniente y norte de la ciudad duró cerca de 3 horas, pues uno de los motivos fue que las familias colocaron altares en la entrada de sus hogares y la caravana de voluntarios de la iglesia y de los cuerpos de seguridad bajaron la velocidad de los vehículos.

Fue una despedida emotiva para los patronos de Tizimín, ya que cuando las efigies pasaron en las puertas de los hogares hubo porras, aplausos, los fieles se persignaron y algunos lloraron de la emoción.

Las calles que formaron parte del trayecto fueron decoradas con banderitas, globos de colores, veladoras encendidas y arreglos florales, acompañados de altares con imágenes de la Virgen de Guadalupe, los Santos Reyes, San Judas Tadeo y el Niño Dios que colocaron en las entradas de las casas.

Previo a la llegada de los patronos en cada sector apostólico se quemaron voladores para anunciar la cercanía de la caravana.

La devota María Clotilde Meneses Cahum, quien no pudo acudir a venerar a Melchor, Gaspar y Baltazar porque tiene diabetes, expresó que fue emocionante y sintió alegría de tener de cerca a las efigies.

La mujer agradeció a la iglesia por acercar a mucha gente a sus santos patronos, pues por alguna discapacidad o enfermedad, muchos no han podido regresar a escuchar misa debido a las restricciones por la pandemia. Comentó que sus hijas y nietas comenzaron a preparar el altar de la Virgen desde temprano para luego esperar en la puerta de su casa el paso de los Tres Santos Reyes.

Con el último recorrido y subida de las imágenes que se realizó anoche, concluyó la fiesta religiosa que se inició desde el 28 de diciembre cuando bajaron a las efigies.— WENDY UCÁN CHAN

