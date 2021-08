Despiden al personal y desmantelan oficinas del Ayuntamiento de Hunucmá

Aunque el 1 de septiembre próximo tomará posesión la nueva Comuna, anteayer sábado fue el último día de labores de todos los empleados del Ayuntamiento de Hunucmá, dijo Wílliam Uicab Tzab, vecino de esa ciudad y uno de los mototaxistas que tienen su sitio en el parque principal, cerca de Palacio.

Uicab Tzab indicó que los trabajadores municipales de Obras Públicas, Aseo Urbano, Alumbrado Público y demás empleados cobraron anteayer su última quincena de agosto y del trienio.

“Uno de Alumbrado Público me lo dijo el viernes y hace un rato me lo confirmó un trabajador del cementerio; le fui a preguntar cuándo está abierto el camposanto porque necesito limpiar un osario y me dijo que desde el viernes les pidieron la llaves y ya las entregaron.

“Si desde hace más de un mes Hunucmá está abandonado, imagínate cómo va a estar ahora”, expresó.

Uicab Tzab además denunció que desde hace días están “desmantelando todas las oficinas” municipales.

“De hecho, vi que a muchas oficinas del Palacio ya les quitaron los equipos de aire acondicionado”, aseguró.

También dijo que hace unos días el Ayuntamiento pintó las tejas del techo del mercado municipal y las cortinas de los locales, y “solo el vitropiso del suelo y las mesetas es nuevo”.

“Solo falta que digan estas mejoras son parte del remozamiento de $14 millones del área de las verduleras, que está al lado”, expresó.

El vecino destacó que el Ayuntamiento saliente pavimentó calles, pero las dejó sin aceras, y también deja calles rotas y anegadas por la falta de pozos pluviales.— Flor Estrella Santana