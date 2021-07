Despido por ser madre en Río Lagartos

Servidora se queja de Secretaría del Bienestar de Río

RÍO LAGARTOS.— La servidora de la nación Martha Lidia Reyes López denunció que luego de tres años fue despedida de la Secretaría de Bienestar por la supuesta incapacidad de realizar su labor al ser madre.

Martha Reyes explicó que solo ella creía en el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y fue fundadora del partido Morena en Río Lagartos.

La mujer manifestó su indignación porque, dijo, los responsables del programa de Bienestar saben que tiene tres hijos y que cumplía con sus funciones laborales.

Explicó que el personal le pidió que firmara su baja, pero ella se negó.

“Mi único delito fue ser madre, según ellos yo no puedo viajar, cuando lo he hecho en estos tres años, ahora quiero que me den una explicación creíble del por qué no me quieren renovar mi contrato”, externó.

La afectada indicó que el pasado martes le pidieron que firmara su renuncia y el viernes le solicitaron que entregara la documentación que manejaba, pero ella se negó y pidió a cambio un oficio que explique el motivo de su baja.

Apoyo

“Creo que la Secretaría del Bienestar debe dar el ejemplo de apoyar no solo a las mujeres, sino también a las que son madres”, opinó.

“Me salieron con el pretexto que era para que me pasen a la nómina federal, pero no me dan la nueva para firmar, tampoco pueden alegar que es por política porque yo no me metí en campañas esta vez”, agregó la quejosa.

“Me mantuve al margen, no salía cuando había mítines para evitar este problema, no se vale que ahora me hagan esto, yo creo que el delegado Joaquín Díaz se está portando injusto”.

“Me gané mi trabajo, empecé desde cero, cuando nadie creía en el proyecto de Obrador yo lo hice, no fueron con palancas, logré reunir cerca de 800 firmas de mis beneficiarios a quienes apoyé siempre cumpliendo cabalmente con mi labor”.

Martha Reyes dice que lo peor es que tampoco le quieren dar su liquidación.— WENDY UCÁN CHAN